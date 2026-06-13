«L'histoire n'est pas du tout finie avec l'OM» : L’enfant du pays annonce son grand retour ?

Revenu à l’OM en 2023, après y être passé quand il était plus jeune, Iliman Ndiaye est reparti un an plus tard après une saison compliquée passée à Marseille. Au moment de revenir sur son passage, l’attaquant d’Everton a avoué ses difficultés et estime que le timing n’était peut-être pas le bon, mais que son histoire avec son club de cœur n’est pas terminée.
Dans un entretien accordé à France Football, Iliman Ndiaye s’est livré sur son passage à l’OM, lors de la saison 2023-2024. S’il rêvait de revenir à Marseille, l’international sénégalais (40 sélections) avait tout de même des doutes, lui qui évoluait alors à Sheffield United et avait à ce moment-là très peu d’expérience au niveau professionnel.
« Est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? »
« Quand je jouais à Sheffield United et que j’apprends que l’OM songe à moi, c’était vraiment énorme. Faut se rendre compte, j’ai eu un parcours improbable, et mon club de cœur vient me chercher en D2 anglaise… J’éprouvais quand même des doutes sur le timing : est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? Tu hésites un peu mais, au bout du compte, tu ne peux pas dire non. Le jour de la signature, il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap mais aussi l'enfant qui rêve », a confié Iliman Ndiaye. « Et alors, l'accueil des supporters... Je n'ai pas de mots tellement c'était fou. Je n'avais pas fait carrière encore, je me disais que s'il y avait trois personnes à mon arrivée, c'était déjà le bout du monde. Parce que l'accueil qu'ils m'ont réservé, je pensais que c'était uniquement pour les Alexis Sanchez et Cie. Après, dans un club pareil, il faut être performant très rapidement. Et c'est normal, on parle de l'OM. »
« J'en suis certain, l'histoire n'est pas du tout finie avec l'OM »
« J’ai eu du mal, je ne vais pas dire le contraire. Mais, contrairement à ce qui se disait, je ne me suis pas mis trop de pression. La réalité, c'est que je ne suis pas vraiment allé en centre de formation, et je n'avais qu'une saison professionnelle en D2 anglaise. J'avais donc encore des lacunes dans mon jeu pour un top club français qui doit jouer les premiers rôles. Il me manquait un peu de connaissance du haut niveau », a admis Iliman Ndiaye, parti à Everton un an seulement après son arrivée à l’OM. « J'aurais aimé avoir une seconde saison à Marseille pour montrer ma progression. Quand on a évoqué avec la direction du club l’intérêt d’Everton, personne n’a voulu retenir. Au moins, c’était clair… C’est sûr que si j’arrive deux ans après, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire tourne très différemment à l’OM. » Une histoire qui n’est peut-être pas encore définitivement terminée, c’est en tout cas ce que semble penser l’attaquant âgé de 26 ans : « Je suis croyant et je pense que ce qui se passe devait se passer. Peut-être même que cette saison marseillaise m'a aidé par la suite. Et j'en suis certain, l'histoire n'est pas du tout finie avec l'OM. (Sourire.) »