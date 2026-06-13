«L'histoire n'est pas du tout finie avec l'OM» : L’enfant du pays annonce son grand retour ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’OM en 2023, après y être passé quand il était plus jeune, Iliman Ndiaye est reparti un an plus tard après une saison compliquée passée à Marseille. Au moment de revenir sur son passage, l’attaquant d’Everton a avoué ses difficultés et estime que le timing n’était peut-être pas le bon, mais que son histoire avec son club de cœur n’est pas terminée.

Dans un entretien accordé à France Football, Iliman Ndiaye s’est livré sur son passage à l’OM, lors de la saison 2023-2024. S’il rêvait de revenir à Marseille, l’international sénégalais (40 sélections) avait tout de même des doutes, lui qui évoluait alors à Sheffield United et avait à ce moment-là très peu d’expérience au niveau professionnel.

« Est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? » « Quand je jouais à Sheffield United et que j’apprends que l’OM songe à moi, c’était vraiment énorme. Faut se rendre compte, j’ai eu un parcours improbable, et mon club de cœur vient me chercher en D2 anglaise… J’éprouvais quand même des doutes sur le timing : est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? Tu hésites un peu mais, au bout du compte, tu ne peux pas dire non. Le jour de la signature, il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap mais aussi l'enfant qui rêve », a confié Iliman Ndiaye. « Et alors, l'accueil des supporters... Je n'ai pas de mots tellement c'était fou. Je n'avais pas fait carrière encore, je me disais que s'il y avait trois personnes à mon arrivée, c'était déjà le bout du monde. Parce que l'accueil qu'ils m'ont réservé, je pensais que c'était uniquement pour les Alexis Sanchez et Cie. Après, dans un club pareil, il faut être performant très rapidement. Et c'est normal, on parle de l'OM. »