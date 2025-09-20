Transfert à 20M€ : Un attaquant fait une déclaration à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par l'OM en 2023, Iliman Ndiaye n'a pas trouvé sa place et a fini par s'en aller un an plus tard en direction d'Everton. Vendu pour 20M€, il a fait une première saison intéressante en Angleterre. Dernier buteur de l'ancien stade et premier du nouveau, il laissera déjà une trace incroyable dans l'histoire riche de ce club. Mais il n'oublie pas son passage à l'OM, où il n'était pas forcément à ce niveau.

International sénégalais de 25 ans, Iliman Ndiaye se plaît à Everton. L'attaquant enchaîne les prestations remarquées et il trouve régulièrement le chemin des filets. Passé par l'OM avant son retour en Angleterre, il garde un attachement particulier avec le club de la cité phocéenne, où il a passé quatre ans en formation plus jeune.

Iliman Ndiaye toujours attaché à l'OM Malgré son départ à Everton, Iliman Ndiaye reste sensible à la situation de l'OM, auteur d'un début de saison mitigé. Le Sénégalais a tenu à laisser un petit message à ses anciens coéquipiers. « Je suis avec attention tous leurs résultats. Je le fais depuis que mon enfance et je continuerai à le faire » précise-t-il, comme le rapporte L'Equipe. Pour rappel, l'année dernière son transfert avait été négocié autour des 20M€.