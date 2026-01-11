Transfert au PSG : La presse espagnole lâche une bombe à 40M€ !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Si l'Espagnol est un titulaire à part entière de Luis Enrique, la direction parisienne n'envisagerait pas de le prolonger. D'ailleurs, le PSG serait prêt à le vendre pour une somme proche de 40M€.
Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 22,5M€ pour arracher Fabian Ruiz au Napoli. Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, l'international espagnol a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, Fabian Ruiz pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu.
Mercato : Le PSG ne compte pas prolonger Fabian Ruiz
Selon les informations de la Cadena Ser, le PSG aurait pris une décision fracassante concernant Fabian Ruiz. Malgré le statut de titulaire de son numéro 8, la direction parisienne ne compterait pas étendre son bail. Au contraire, le PSG envisagerait de vendre Fabian Ruiz.
Transfert de Fabian Ruiz : Le PSG réclame 40M€
D'après la Cadena Ser, les hautes sphères du PSG réclameraient environ 40M€ pour le transfert de Fabian Ruiz. Cela tombe plutôt bien, puisque le milieu de terrain de 29 ans ne manquerait pas de prétendants sur le marché. En effet, plusieurs clubs européens, dont Galatasaray, seraient sur les traces de Fabian Ruiz.