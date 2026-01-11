Transfert au PSG : La presse espagnole lâche une bombe à 40M€ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Si l'Espagnol est un titulaire à part entière de Luis Enrique, la direction parisienne n'envisagerait pas de le prolonger. D'ailleurs, le PSG serait prêt à le vendre pour une somme proche de 40M€.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 22,5M€ pour arracher Fabian Ruiz au Napoli. Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, l'international espagnol a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, Fabian Ruiz pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu.

Mercato : Le PSG ne compte pas prolonger Fabian Ruiz Selon les informations de la Cadena Ser, le PSG aurait pris une décision fracassante concernant Fabian Ruiz. Malgré le statut de titulaire de son numéro 8, la direction parisienne ne compterait pas étendre son bail. Au contraire, le PSG envisagerait de vendre Fabian Ruiz.