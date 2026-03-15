Équipe de France - Zidane après Deschamps : Un avertissement est lancé

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane va donc relever un nouveau grand défi après son premier passage réussi sur le banc du Real Madrid. Mais passer après Deschamps sera néanmoins compliqué pour Zidane comme l'affirme un ancien membre de France 98.
C'est officiel depuis le mois de janvier 2025 : Didier Deschamps a annoncé qu'il mettrait un terme à son règne à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Un règne de 14 ans qui aura marqué l'histoire du football français, et à moins d'une énorme surprise, c'est donc Zinedine Zidane qui prendra le relais à ce poste l'été prochain. Mais l'ancien entraîneur du Real Madrid, sans équipe depuis 2021, aura-t-il les épaules pour assurer au mieux la succession de Deschamps à la tête de l'équipe de France pour les années à venir ?
« Passer après Deschamps ne sera pas simple »
En janvier dernier, Christian Karembeu s'était confié dans les colonnes du Parisien à ce sujet et mettait déjà la pression sur les épaules du futur successeur de Didier Deschamps : « Son parcours est juste ouf ! Fort dans les victoires, les émotions. On parle d’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il culmine très très haut. Sa compétence n’est plus à prouver. Ses résultats plaident pour lui. Déjà en club, il a été titré à Monaco, à la Juventus et à Marseille. Et avec la France, il a remporté la récompense suprême en 2018. Passer après lui sera tout sauf simple », indique l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du Monde avec Didier Deschamps et Zinedine Zidane en 1998.
« Zizou est taillé pour le poste »
Mais Karembeu affirme malgré tout qu'en dépit de cette pression, Zinedine Zidane a toutes les qualités pour faire briller les Bleus à son tour : « J’ai confiance. Il s’agira d’une nouvelle étape de sa carrière. Au Real, il a montré son savoir-faire dans une grande institution avec notamment ses trois succès en C1 (2016, 2017, 2018). Ça raconte beaucoup de sa capacité à performer au très haut niveau. À Madrid, il a eu la carrure nécessaire dans un club où la pression s’exerce au quotidien. Il a su l’apprivoiser et même l’annihiler pour transmettre sa philosophie aux joueurs. Sélectionneur, ce n’est pas la même chose, mais au regard du vivier du football français, il convient d’être optimiste. Zizou est taillé pour le poste », poursuit l'ancien partenaire de Zidane en équipe de France. Le message est passé...