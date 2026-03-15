Équipe de France - Zidane après Deschamps : Un avertissement est lancé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane va donc relever un nouveau grand défi après son premier passage réussi sur le banc du Real Madrid. Mais passer après Deschamps sera néanmoins compliqué pour Zidane comme l'affirme un ancien membre de France 98.

C'est officiel depuis le mois de janvier 2025 : Didier Deschamps a annoncé qu'il mettrait un terme à son règne à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Un règne de 14 ans qui aura marqué l'histoire du football français, et à moins d'une énorme surprise, c'est donc Zinedine Zidane qui prendra le relais à ce poste l'été prochain. Mais l'ancien entraîneur du Real Madrid, sans équipe depuis 2021, aura-t-il les épaules pour assurer au mieux la succession de Deschamps à la tête de l'équipe de France pour les années à venir ?

Zidane - L’annonce cash d’un taulier de l’équipe de France : «Si t’es un gros connard…» https://t.co/Daw7Fb6i9y — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Passer après Deschamps ne sera pas simple » En janvier dernier, Christian Karembeu s'était confié dans les colonnes du Parisien à ce sujet et mettait déjà la pression sur les épaules du futur successeur de Didier Deschamps : « Son parcours est juste ouf ! Fort dans les victoires, les émotions. On parle d’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il culmine très très haut. Sa compétence n’est plus à prouver. Ses résultats plaident pour lui. Déjà en club, il a été titré à Monaco, à la Juventus et à Marseille. Et avec la France, il a remporté la récompense suprême en 2018. Passer après lui sera tout sauf simple », indique l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui a remporté la Coupe du Monde avec Didier Deschamps et Zinedine Zidane en 1998.