Deschamps privé de Mbappé à cause du Real Madrid ? «Je suis profondément choqué»

Les 26 et 29 mars prochains, l’équipe de France et Didier Deschamps vont pouvoir disputer deux matchs amicaux afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2026. Mais alors qu’il est blessé au genou, Kylian Mbappé sera-t-il disponible ? Si le Real Madrid a laissé planer le doute à ce sujet, certains observateurs ont trouvé la réaction du club madrilène complètement lunaire. Explications.
Revenu à Paris afin de passer des examens, Kylian Mbappé a une lésion au niveau de son genou. Toujours absent avec le Real Madrid, l’attaquant français pourrait retrouver la compétition la semaine prochaine sans être rétabli à 100 %. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de sa star.
« Ensuite, nous verrons pour l’équipe de France »
« Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France », a ainsi confié le coach madrilène.
« Je ne savais pas qu’Arbeloa était président de la FIFA »
Mais cette dernière phrase interroge. Existe-t-il une possibilité dans laquelle le Real Madrid refuse de laisser Kylian Mbappé rejoindre les Bleus fin mars afin de disputer les matchs amicaux face au Brésil et la Colombie ? Sur le plateau de l’émission l’Equipe du Soir, le chroniqueur Bernard Lions a affiché son mécontentement. « Ça me choque énormément ! Parce que je ne savais pas qu’Arbeloa était président de la FIFA et qu’il faisait le règlement. On en revient à un problème entre le football de club et de sélection. Je suis profondément choqué », a ainsi confié le journaliste.