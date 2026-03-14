Deschamps privé de Mbappé à cause du Real Madrid ? «Je suis profondément choqué»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les 26 et 29 mars prochains, l’équipe de France et Didier Deschamps vont pouvoir disputer deux matchs amicaux afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2026. Mais alors qu’il est blessé au genou, Kylian Mbappé sera-t-il disponible ? Si le Real Madrid a laissé planer le doute à ce sujet, certains observateurs ont trouvé la réaction du club madrilène complètement lunaire. Explications.

Revenu à Paris afin de passer des examens, Kylian Mbappé a une lésion au niveau de son genou. Toujours absent avec le Real Madrid, l’attaquant français pourrait retrouver la compétition la semaine prochaine sans être rétabli à 100 %. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de sa star.

Alvaro Arbeloa laisse planer le doute sur la présence de Kylian Mbappé avec les Bleus en mars



🗣️ @BernardLions : « Ça me choque profondément. Je ne savais pas qu'Alvaro Arbeloa était président de la FIFA. »#EDS pic.twitter.com/nAc5Hm94gK — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 13, 2026

« Ensuite, nous verrons pour l’équipe de France » « Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France », a ainsi confié le coach madrilène.