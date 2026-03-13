Kylian Mbappé inquiète : Didier Deschamps reçoit une réponse depuis l’étranger

Le 26 mars prochain, l’équipe de France affrontera le Brésil en amical en préparation de la Coupe du monde 2026. Mais Kylian Mbappé sera-t-il disponible pour ce choc ? Absent ces dernières semaines avec le Real Madrid, le capitaine des Bleus se rapproche d’un retour. Si le compte à rebours est lancé, le club madrilène a de nouveau donné des nouvelles de sa star ce vendredi.
Alors que la fin de saison approche, les sélections vont pouvoir commencer à se pencher sur la préparation de la Coupe du monde 2026. Pour l’équipe de France, cela passera par deux matchs amicaux à la fin du mois de mars avec la réception du Brésil le 26, puis face à la Colombie trois jours plus tard le 29. Cependant, pour Didier Deschamps et les Bleus, la présence de Kylian Mbappé sur ces matchs de préparation n’est pas garantie à 100 %.
Mbappé présent avec les Bleus fin mars ?
Et pour cause, touché au genou, l’attaquant du Real Madrid a manqué les derniers rendez-vous du club espagnol. Mbappé est même revenu à Paris la semaine dernière afin de passer des examens complémentaires qui ont révélé une lésion au ligament. Absent face à Manchester City cette semaine, Mbappé sera-t-il de retour à temps avec les Bleus fin mars ? L’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa a évoqué un retour de la star de 26 ans ce vendredi.
« Ensuite, nous verrons pour l’équipe de France »
« Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France », a ainsi déclaré l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.