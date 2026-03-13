«Le meilleur choix», Frank McCourt a trouvé la personne parfaite pour l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entamée à la suite du départ de Roberto De Zerbi et la crise traversée par le club, l’OM poursuit la grande réorganisation de son organigramme, marquée notamment par le départ de Pablo Longoria. Et pour remplacer celui qui a été président du club pendant cinq ans, Frank McCourt a peut-être trouvé la personne idéale.

Cinq ans après sa nomination, Pablo Longoria n’est plus le président de l’OM. Comme l’a annoncé le club le 28 février dernier, le dirigeant espagnol a été remplacé par Alban Juster en tant que « président du directoire ». Une personne assez méconnue du grand public, mais pourtant arrivé en septembre 2017 à Marseille, dont il était devenu le directeur général finance et compliance à l’été 2024.

« C'était le meilleur choix » « Il a huit ans d'ancienneté, dont la grande majorité à des postes de direction, et connaît parfaitement les rouages de la maison. Il a un profil financier mais une compréhension à 360 degrés de l'environnement. Il a oeuvré sur le mercato car la direction financière est impliquée, a touché au business et aux institutions. C'est un excellent manager et il est fidèle à l'institution en toutes circonstances. C'était le meilleur choix », a expliqué un haut dirigeant de l’OM auprès de L’Équipe. Alban Juster avait déjà remplacé Pablo Longoria dans différentes commissions et était donc déjà connu des autres dirigeants de club.

« Il est très discret, très pro, connaît très bien son métier et c'est un amateur avancé de foot, un vrai passionné » « S'il n'est pas dans le paysage médiatique, il est connu dans le milieu. Neuf ans à l'OM, c'est un signe de solidité, de sérieux, ce n'est pas neutre. On a passé un bon moment, très agréable. Il est fidèle à lui-même, loyal à son club. Il est très cartésien, avec la tête très bien faite, très froide. Il est très discret, très pro, connaît très bien son métier et c'est un amateur avancé de foot, un vrai passionné. À l'aller, j'étais déjà assis à côté de lui en tribunes et il vit le match ! », a confié Olivier Cloarec, président de Toulouse. Si beaucoup ont été surpris de le voir accéder à la présidence de l’OM, ce n’est pas le cas de Stéphane Tessier.