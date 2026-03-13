Révélations surprises sur une star du PSG, «il y a une théorie de son entourage»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a totalement triomphé face à Chelsea (5-2). Porté par plusieurs de ces individualités, le club parisien a fait grosse impression. Une star a notamment répondu présent, malgré plusieurs critiques récentes reçues en interne. Selon un journaliste, une théorie bien spéciale existe sur ce joueur en question. Explications.

Le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a balayé Chelsea au Parc des Princes au terme d’un match fou. Si plusieurs individualités se sont démarquer sur cette rencontre, l’homme du match aura clairement été Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une passe décisive et d’un doublé. Mais pourtant, ces derniers temps, le Géorgien a été décrié en interne.

Kvaratskhelia décrié ? C’est ce que révèle l’Equipe ce vendredi. Avec des performances jugées moyennes en championnat, le numéro 7 a été sanctionné par Luis Enrique, qui l’a fait commencer sur le banc ce mercredi soir. Pourtant, quelques jours plus tôt, « Kvara » clamait sa très bonne relation avec son entraîneur dans les colonnes du Parisien : « Nous avons une très bonne relation. C’est l’entraîneur. Il peut me crier dessus, il peut dire tout ce qu’il veut parce que je sais qu’il veut que je devienne une meilleure version de moi-même. Il explique simplement les choses, il veut vous apprendre à chaque fois. Quand il vous donne des conseils, il suffit de les suivre pour s’améliorer. »