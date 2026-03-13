Mercato - PSG : Le transfert qui ne passe pas, il annonce une trahison !

Lorsqu’un transfert est bouclé, il arrive à l’une des parties de l’avoir mauvaise une fois le dossier bouclé. C’est le cas avec cette belle opération récemment finalisée par le Paris Saint-Germain. « Nous nous sommes sentis trahis », a d’ailleurs reconnu le président d’un autre club.
Désireux dans un premier temps de ne pas apporter d’ajustements dans l’effectif, le Paris Saint-Germain a toutefois profité d’une opportunité de marché pour enregistrer la venue d’un jeune espoir en la personne de Dro Fernandez. Considéré comme une pépite du centre de formation du FC Barcelone, le milieu de 18 ans, qui avait eu l’occasion d’apparaître à plusieurs reprises avec l’équipe première, s’est engagé au PSG dans le cadre d’un transfert avoisinant 8M€. Une opération qui a encore du mal à passer en Catalogne.
« Nous nous sommes sentis trahis »
Interrogé par Jijantes, Joan Laporta a critiqué l’entourage de l’Espagnol après son transfert au PSG. « Si Dro avait été représenté par Jorge Mendes, ce transfert au Paris Saint-Germain n’aurait jamais eu lieu, a confié le président du Barça. Nous nous sommes sentis trahis ».
Dro Fernandez heureux avec Luis Enrique au PSG
À l’inverse, le PSG est ravi d’avoir pu enrôler le joueur, encore en pleine phase d’adaptation. Dro Fernandez peut notamment compter sur le soutien de Luis Enrique, qui l’a utilisé à six reprises depuis son arrivée. « J’ai parlé à des coéquipiers qui ont travaillé sous les ordres de Luis Enrique. Tous ne m’ont dit que du bien. Que c’est un entraîneur proche des joueurs, l’un des meilleurs qu’il soit. Il donne beaucoup de confiance aux jeunes joueurs, il leur transmet et donne de la liberté, et c’est très important pour nous, a confié la recrue hivernale du PSG dans un entretien accordé récemment à Ligue 1+. Il m’apprend des choses qu’il n’a pas pu me faire travailler car je n’étais pas là, mais il me laisse de la liberté et me fait confiance, et c’est pour ça que je prends du plaisir sur le terrain. »