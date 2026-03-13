Mercato - PSG : Le transfert qui ne passe pas, il annonce une trahison !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lorsqu’un transfert est bouclé, il arrive à l’une des parties de l’avoir mauvaise une fois le dossier bouclé. C’est le cas avec cette belle opération récemment finalisée par le Paris Saint-Germain. « Nous nous sommes sentis trahis », a d’ailleurs reconnu le président d’un autre club.

Désireux dans un premier temps de ne pas apporter d’ajustements dans l’effectif, le Paris Saint-Germain a toutefois profité d’une opportunité de marché pour enregistrer la venue d’un jeune espoir en la personne de Dro Fernandez. Considéré comme une pépite du centre de formation du FC Barcelone, le milieu de 18 ans, qui avait eu l’occasion d’apparaître à plusieurs reprises avec l’équipe première, s’est engagé au PSG dans le cadre d’un transfert avoisinant 8M€. Une opération qui a encore du mal à passer en Catalogne.

Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur» https://t.co/A1U93lBfNg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Nous nous sommes sentis trahis » Interrogé par Jijantes, Joan Laporta a critiqué l’entourage de l’Espagnol après son transfert au PSG. « Si Dro avait été représenté par Jorge Mendes, ce transfert au Paris Saint-Germain n’aurait jamais eu lieu, a confié le président du Barça. Nous nous sommes sentis trahis ».