Mercato - PSG : «Je suis décidé, je pars à Paris», le coup de fil qui a tout changé pour ce transfert !

À l’inverse de certains de ses coéquipiers à l’époque, il n’aura pas eu l’occasion de côtoyer les premières stars du PSG recrutées au début du projet QSI. Passé par le club entre 2006 et 2011, cet ancien défenseur n’avait pas hésité à rejoindre la formation parisienne lorsqu’on est venu le chercher.

Avant son rachat par le Qatar et d’avoir dans ses rangs Thiago Silva, Alex, Marquinhos, David Luiz ou encore Willian Pacho, le Paris Saint-Germain misait essentiellement sur des joueurs venus de Ligue 1 pour sa charnière centrale. En 2006, la direction avait ainsi mis la main sur Sammy Traoré, venu de l’OGC Nice. Interrogé par Virage en 2018, l’ancien international malien était revenu sur les conditions de son transfert dans la capitale.

« Je leur dis : "C’est simple, à partir du moment où Paris prend contact avec vous, c’est fini pour moi" » « Depuis le mercato hivernal, je sais que Paris a un oeil sur moi. C’est mon agent qui m’en a parlé. À Nice, je sors d’une grosse saison. On finit quatrième ou cinquième en championnat, on fait finaliste de la Coupe de la Ligue. Je mets six buts dans la saison. On fait partie des trois-quatre meilleures défenses du championnat. Et donc, Paris commence à se renseigner. Moi, je finis ma saison avec Nice. Tout se passe bien. Au départ, je donne ma priorité à Nice. Je suis encore sous contrat, il me reste un an, avait expliqué Sammy Traoré. Je vais voir la direction : “Il me reste encore un an de contrat, moi, j’aimerais bien prolonger chez vous mais il y a un club qui s’intéresse à moi et qui a plus les moyens que nous, comment on fait ?”. Eux me disent : “Il te reste un an de contrat, on reste sur nos positions.” Moi : “C’est Paris qui est intéressé.” Eux : “Ouais mais si Paris est intéressé, ils auraient déjà dû prendre contact avec nous…”. Ils commencent à me prendre un peu de haut. Moi, je leur dis : “C’est simple, à partir du moment où Paris prend contact avec vous, c’est fini pour moi, je ne parle plus avec vous.” »