Mercato - PSG : Transfert à 50M€, une surprise annoncée dans la presse italienne ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Encore bien en lice en Ligue des Champions, le PSG pourrait de nouveau vivre une saison extraordinaire. L’été prochain, il se pourrait également que le club parisien agite le mercato estival. Si des arrivées seraient prévues, Paris pourrait également connaître des départs importants. En plus d’un potentiel transfert à 50M€, une vente supplémentaire pourrait avoir lieu d’après la presse italienne. Explications.

L’été dernier, le PSG avait adopté une stratégie très intéressante au niveau de son mercato. Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, le club de la capitale avait décidé de conserver un maximum son ossature, en ne recrutant que deux nouvelles têtes : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Pour le moment, ces deux renforts (auxquels il faut ajouter le jeune Dro Fernandez arrivé sur le mois de janvier) n’ont clairement pas convaincu. Mais l’été prochain, tout pourrait changer du côté du PSG.

ℹ️ La Juve s’intéresse à Kolo Muani, mais également à Gonçalo Ramos !



🕵️‍♂️ Le favori des dirigeants italiens reste Kolo Muani, mais son puissant agent, Jorge Mendes, est toujours en bons termes avec la Juventus et pourrait le proposer aux Bianconeri à la fin de la saison.



👨‍🏫 Le… pic.twitter.com/xh0sxKFyZK — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 13, 2026

Le PSG va faire un gros mercato ? Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins prédisait ainsi un mercato estival animé pour le club parisien. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », déclarait ce dernier au micro de l’émission l’After Foot. Si d’importantes arrivées pourraient donc se produire, le PSG va également chercher à dégraisser.