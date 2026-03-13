Mercato - PSG : Transfert à 50M€, une surprise annoncée dans la presse italienne ?

Encore bien en lice en Ligue des Champions, le PSG pourrait de nouveau vivre une saison extraordinaire. L’été prochain, il se pourrait également que le club parisien agite le mercato estival. Si des arrivées seraient prévues, Paris pourrait également connaître des départs importants. En plus d’un potentiel transfert à 50M€, une vente supplémentaire pourrait avoir lieu d’après la presse italienne. Explications.
L’été dernier, le PSG avait adopté une stratégie très intéressante au niveau de son mercato. Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, le club de la capitale avait décidé de conserver un maximum son ossature, en ne recrutant que deux nouvelles têtes : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Pour le moment, ces deux renforts (auxquels il faut ajouter le jeune Dro Fernandez arrivé sur le mois de janvier) n’ont clairement pas convaincu. Mais l’été prochain, tout pourrait changer du côté du PSG.
Le PSG va faire un gros mercato ?
Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins prédisait ainsi un mercato estival animé pour le club parisien. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », déclarait ce dernier au micro de l’émission l’After Foot. Si d’importantes arrivées pourraient donc se produire, le PSG va également chercher à dégraisser.
Kolo Muani et Gonçalo Ramos vers l’Italie ?
Comme le rappelle la presse italienne ce vendredi, cela pourrait commencer avec la vente définitive de Randal Kolo Muani du côté de la Juventus. En échec complet à Tottenham, l’attaquant français plaît toujours au club turinois, disposé à mettre 50M€ pour sa venue. Mais selon CalcioMercato.com, la « Vieille Dame » pourrait également s’intéresser à Gonçalo Ramos, représenté par l’influent agent Jorge Mendes, qui se verrait bien proposer l’avant-centre portugais en Italie. Le numéro 9 du PSG est très peu utilisé par Luis Enrique, et pourrait se relancer à l’étranger l’été prochain…