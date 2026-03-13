Mercato - PSG : Il a bouclé son transfert très vite, «j’avais la pression»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les carrières peuvent parfois se jouer à peu de choses et c’est ce qu’a vécu un joueur passé par le PSG. Alors qu’il était en fin de contrat et craignait une éventuelle blessure, il s’était engagé avec le club de la capitale avant même l’ouverture du mercato estival, bien qu’un cador anglais était également intéressé par lui.

Comme plusieurs de ses coéquipiers de l’ASSE et notamment Jérôme Alonzo, Lionel Potillon rejoignait le PSG à l’été 2001. L’ancien latéral gauche était en fin de contrat avec les Verts et s’est engagé avec le club de la capitale dès le mois de février, alors que le Liverpool de Gérard Houllier était également intéressé.

Mercato - PSG : C'est terminé, son départ est déjà acté pour cet été ! https://t.co/wN6XGi3JDW — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Comme j'avais la pression de la blessure, j'ai signé au Paris-SG dès février» « Le transfert qui aurait pu se réaliser ? À Liverpool, en 2001. Bjorn (ancien défenseur des Reds de 1997 à 1999) m'en parlait beaucoup et Gérard Houllier (leur entraîneur) me voulait. Mais je n'étais pas sa priorité. J'arrivais en fin de contrat et comme j'avais la pression de la blessure, j'ai signé au Paris-SG dès février. Sans regret, car j'ai vécu de superbes moments à Paris », expliquait Lionel Potillon dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.