Mercato - PSG : Il a bouclé son transfert très vite, «j’avais la pression»

Les carrières peuvent parfois se jouer à peu de choses et c’est ce qu’a vécu un joueur passé par le PSG. Alors qu’il était en fin de contrat et craignait une éventuelle blessure, il s’était engagé avec le club de la capitale avant même l’ouverture du mercato estival, bien qu’un cador anglais était également intéressé par lui.
Comme plusieurs de ses coéquipiers de l’ASSE et notamment Jérôme Alonzo, Lionel Potillon rejoignait le PSG à l’été 2001. L’ancien latéral gauche était en fin de contrat avec les Verts et s’est engagé avec le club de la capitale dès le mois de février, alors que le Liverpool de Gérard Houllier était également intéressé.
«Comme j'avais la pression de la blessure, j'ai signé au Paris-SG dès février»
« Le transfert qui aurait pu se réaliser ? À Liverpool, en 2001. Bjorn (ancien défenseur des Reds de 1997 à 1999) m'en parlait beaucoup et Gérard Houllier (leur entraîneur) me voulait. Mais je n'étais pas sa priorité. J'arrivais en fin de contrat et comme j'avais la pression de la blessure, j'ai signé au Paris-SG dès février. Sans regret, car j'ai vécu de superbes moments à Paris », expliquait Lionel Potillon dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.
«Vahid m'a laissé partir en prêt, sans option d'achat»
Deux ans après son arrivée en provenance de l’ASSE, il s’était retrouvé poussé vers la sortie par l’entraîneur du PSG à l’époque, Vahid Halilhodzic : « Je dîne en famille avec les Letizi. À 18h30, l'intendant du Paris-SG téléphone : “On sait que Lionel est chez toi. Vahid veut qu'il vienne à la mise au vert, à Paris.” Je prends le téléphone et je rappelle que je suis arrêté trois semaines à cause d'une tendinite. “Vahid ne t'a jamais dit de ne pas venir. On aura une explication demain”. Lors de la mise en place, ç'a été chaud. Alors qu'il venait de me prolonger de deux ans et doubler mon salaire, Vahid m'a laissé partir en prêt, sans option d'achat, à la Real Sociedad, le 31 août, où j'ai pu être dirigé par Raynald Denoueix et jouer la Ligue des champions. »