Kylian Mbappé «peut rester à Paris» : L'annonce qui fait du bruit en Espagne !

Cette semaine, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toujours privé de Kylian Mbappé, le club madrilène a été porté par un immense Federico Valverde face à Manchester City. L’attaquant français lui, n’a pas manqué de se faire incendier par un journaliste espagnol réputé. Explications.
Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est régalé. Ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont totalement dominé Manchester City (3-0), et ont donc pris une option pour la qualification en vu du match retour. Pourtant, la majorité des observateurs s’accordaient à dire qu’en l’absence de l’attaquant français, cette confrontation s’annonçait très compliquée pour le Real, qui a pu compter sur une prestation légendaire de la part de son capitaine Federico Valverde.
Un journaliste se paie Mbappé
Le milieu de terrain uruguayen a inscrit un triplé légendaire afin de donner la victoire aux siens. Une prestation de la part de Valverde, qui a été plus que saluée par la presse madrilène. Aperçu dans les tribunes du Santiago Bernabeu en train de célébrer la prestation magistrale de son coéquipier, Kylian Mbappé a été taclé par le célèbre journaliste de AS Tomas Roncero, qui lui a réclamé de rester à Paris, où le numéro 10 a passé la semaine dernière.
« Mbappé peut rester à Paris s’il veut, ici il y a un joueur qui aime les couleurs »
« Un petit gars uruguayen qui vient d’un coin modeste, qui a coûté 4 millions d’euros, qui a dû aller au Deportivo La Corogne, et un Real qui arrive avec 1000 absences, il a montré à Guardiola et ses 84 milliards d’euros dépensés dans un projet qu’avec du cœur et de la fierté, le Real Madrid peut battre tout le monde. Il a mis 3 buts, et Mbappé peut rester à Paris s’il veut, ici il y a un joueur qui aime les couleurs, c’est ça être capitaine du Real Madrid », a ainsi confié Tomas Roncero au micro de la Cadena SER.