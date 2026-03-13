Kylian Mbappé «peut rester à Paris» : L'annonce qui fait du bruit en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toujours privé de Kylian Mbappé, le club madrilène a été porté par un immense Federico Valverde face à Manchester City. L’attaquant français lui, n’a pas manqué de se faire incendier par un journaliste espagnol réputé. Explications.

Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est régalé. Ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont totalement dominé Manchester City (3-0), et ont donc pris une option pour la qualification en vu du match retour. Pourtant, la majorité des observateurs s’accordaient à dire qu’en l’absence de l’attaquant français, cette confrontation s’annonçait très compliquée pour le Real, qui a pu compter sur une prestation légendaire de la part de son capitaine Federico Valverde.

Un journaliste se paie Mbappé Le milieu de terrain uruguayen a inscrit un triplé légendaire afin de donner la victoire aux siens. Une prestation de la part de Valverde, qui a été plus que saluée par la presse madrilène. Aperçu dans les tribunes du Santiago Bernabeu en train de célébrer la prestation magistrale de son coéquipier, Kylian Mbappé a été taclé par le célèbre journaliste de AS Tomas Roncero, qui lui a réclamé de rester à Paris, où le numéro 10 a passé la semaine dernière.