Kylian Mbappé snobé par une star : Des années plus tard, elle se rachète enfin

Kylian Mbappé n'a pas toujours été la célébrité qu'il est aujourd'hui. Un statut qu'il a obtenu au fil de sa carrière de joueur professionnel déjà bien riche. Il fut un temps où il rencontrait une autre star qui refusait de lui offrir ce pourquoi il était venu. La personne en question a tenu à se racheter devant une flopée de témoins de cet impair qu'elle avait causé à Mbappé.

Le 6 mai 2009, Kylian Mbappé était seulement âgé de 10 ans. Se faisant déjà un nom dans le football parisien avec l'AS Bondy, il allait rejoindre l'INF Clairefontaine deux ans plus tard en attirant au passage l'attention de plus d'un club européen à commencer par Chelsea où il avait d'ailleurs fait un essai. Cependant, une star des Blues n'a pas tenue sa promesse à l'époque, lui présentant ses plus plates excuses devant des dizaines de témoins 10 ans plus tard.

«Je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo» A l'occasion de la cérémonie du Ballon d'or de 2019, Didier Drogba a tenu à faire un geste auprès de Kylian Mbappé après avoir refusé de lui offrir la photo qui lui avait pourtant été promise en ce jour de printemps 2009 lors de l'élimination de Chelsea contre le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des champions. « Il paraît qu'il y a 10 ans (ndlr en 2019) je t'ai rendu triste, est-ce que tu t'en souviens ? », lançait alors Drogba à Mbappé présent à ses côtés sur scène pour remettre le Trophée Kopa à Matthijs de Ligt. « (rires) Oui, je m'en souviens très bien ». Par la suite, l'ancienne icône des Blues racontait ce premier rendez-vous manqué entre lui et la star du football qu'allait devenir Kylian Mbappé. « Je l'explique ? Il y a 10 ans, un soir de demi-finale de Ligue des champions, Chelsea - Barcelone, un soir de « Disgrace » j'avais promis à un ami de faire une photo avec un petit garçon de 10 ans après le match. Sauf que ce soir là, c'était un soir de (ndlr il mime son geste du : It's a f*cking disgrace) alors je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo. Il y a quelque temps, j'ai appris que ce garçon, c'était toi Kylian. Ce soir, j'ai décidé de payer ma dette devant le monde entier. Viens, on va se faire un petit selfie ».