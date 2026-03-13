Kylian Mbappé snobé par une star : Des années plus tard, elle se rachète enfin

Kylian Mbappé n'a pas toujours été la célébrité qu'il est aujourd'hui. Un statut qu'il a obtenu au fil de sa carrière de joueur professionnel déjà bien riche. Il fut un temps où il rencontrait une autre star qui refusait de lui offrir ce pourquoi il était venu. La personne en question a tenu à se racheter devant une flopée de témoins de cet impair qu'elle avait causé à Mbappé.
Le 6 mai 2009, Kylian Mbappé était seulement âgé de 10 ans. Se faisant déjà un nom dans le football parisien avec l'AS Bondy, il allait rejoindre l'INF Clairefontaine deux ans plus tard en attirant au passage l'attention de plus d'un club européen à commencer par Chelsea où il avait d'ailleurs fait un essai. Cependant, une star des Blues n'a pas tenue sa promesse à l'époque, lui présentant ses plus plates excuses devant des dizaines de témoins 10 ans plus tard.
«Je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo»
A l'occasion de la cérémonie du Ballon d'or de 2019, Didier Drogba a tenu à faire un geste auprès de Kylian Mbappé après avoir refusé de lui offrir la photo qui lui avait pourtant été promise en ce jour de printemps 2009 lors de l'élimination de Chelsea contre le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des champions. « Il paraît qu'il y a 10 ans (ndlr en 2019) je t'ai rendu triste, est-ce que tu t'en souviens ? », lançait alors Drogba à Mbappé présent à ses côtés sur scène pour remettre le Trophée Kopa à Matthijs de Ligt. « (rires) Oui, je m'en souviens très bien ». Par la suite, l'ancienne icône des Blues racontait ce premier rendez-vous manqué entre lui et la star du football qu'allait devenir Kylian Mbappé.
« Je l'explique ? Il y a 10 ans, un soir de demi-finale de Ligue des champions, Chelsea - Barcelone, un soir de « Disgrace » j'avais promis à un ami de faire une photo avec un petit garçon de 10 ans après le match. Sauf que ce soir là, c'était un soir de (ndlr il mime son geste du : It's a f*cking disgrace) alors je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo. Il y a quelque temps, j'ai appris que ce garçon, c'était toi Kylian. Ce soir, j'ai décidé de payer ma dette devant le monde entier. Viens, on va se faire un petit selfie ».
«J'essaye un maximum de m'arrêter et de faire des photos parce que j'ai été à cette place il n'y a pas longtemps et ça fait mal»
Se sentant mal d'avoir snobé un jeune Kylian Mbappé seulement âgé de 10 ans, Didier Drogba lui posait la question suivante devant l'assemblée présente au Théâtre du Châtelet. « Est-ce vrai que tu as déchiré tous mes posters qui étaient dans ta chambre ? ». Le sourire aux lèvres, le désormais ex-joueur du Paris Saint-Germain reconnaissait ne pas avoir vécu la plus belle soirée de sa vie à ce moment précis après cette désillusion de ne pas avoir eu sa photo avec Didier Drogba. « (rires) C'est vrai que j'étais un peu triste. C'est pour ça que maintenant j'essaye un maximum de m'arrêter et de faire des photos parce que j'ai été à cette place il n'y a pas longtemps et ça fait mal ».