Un taulier du PSG inquiète : «Il est totalement à la ramasse»

Le PSG aborde le match retour contre Chelsea en Ligue des champions avec une belle avance. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est imposé (5-2) et a pris une belle option sur la qualification. Mais malgré cette prestation convaincante dans son ensemble, un taulier des champions d’Europe 2025 n’a pas manqué d’inquiéter.

«Le rendement de Marquinhos devient extrêmement problématique» « La seconde période ne prédestinait en rien ce qu’on allait voir. Il y a d’abord l’égalisation d’Enzo Fernandez sur un centre en retrait. Une action sur laquelle Marquinhos est totalement à la ramasse. Et là, on se dit que le PSG n’a plus d’essence, comme on se le dit depuis des semaines, presque depuis le début de la saison [...] Le rendement de Marquinhos devient extrêmement problématique » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.