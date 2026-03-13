Un taulier du PSG inquiète : «Il est totalement à la ramasse»

Le PSG aborde le match retour contre Chelsea en Ligue des champions avec une belle avance. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est imposé (5-2) et a pris une belle option sur la qualification. Mais malgré cette prestation convaincante dans son ensemble, un taulier des champions d’Europe 2025 n’a pas manqué d’inquiéter.
Ce mercredi soir, le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea (5-2) et est ainsi reparti du Parc des Princes avec une belle avance. Les hommes de Luis Enrique ont livré une prestation assez convaincante dans son ensemble. Mais malgré cela, la performance d’un taulier des champions d’Europe 2025 a inquiété.
«Le rendement de Marquinhos devient extrêmement problématique»
« La seconde période ne prédestinait en rien ce qu’on allait voir. Il y a d’abord l’égalisation d’Enzo Fernandez sur un centre en retrait. Une action sur laquelle Marquinhos est totalement à la ramasse. Et là, on se dit que le PSG n’a plus d’essence, comme on se le dit depuis des semaines, presque depuis le début de la saison [...] Le rendement de Marquinhos devient extrêmement problématique » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Marquinhos doit vite se reprendre en main
Le défenseur central brésilien a en effet plusieurs fois été mis en difficulté par Pedro Neto. Depuis le début de saison, le niveau de Marquinhos a parfois été pointé du doigt. Et ce mercredi soir, le joueur de 31 ans n’a pas été exempt de tous reproches malgré la victoire des hommes de Luis Enrique. Reste à voir si l’international auriverde saura redresser la barre. Le PSG a besoin d’un Marquinhos à son meilleur niveau pour espérer atteindre ses objectifs de la saison, comme un second sacre en Ligue des champions. À suivre...