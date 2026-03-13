F1 - Max Verstappen : Les discussions en privé qui vont enfin régler son avenir ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison 2026 de F1. Le pilote de Red Bull n’apprécie pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais pourrait donc être amené à quitter la discipline à l’issue de la saison. Le quadruple champion du monde a néanmoins avoué avoir eu des discussions en privé qui seraient susceptibles de sceller son avenir.

«Je ne veux pas partir» « Je ne veux pas partir. J'aimerais avoir un peu plus de temps [en F1] et m'amuser un peu plus, c'est sûr, mais je fais aussi d'autres choses très amusantes. Je vais courir sur la Nordschleife, j'espère que je pourrai faire Spa et Le Mans dans les années à venir, donc je combine différentes choses pour trouver d'autres activités que je trouve vraiment amusantes. Et il y a bien sûr mon équipe, donc j'ai beaucoup de distractions en même temps, des distractions positives je dirais » a d’abord confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.