«Le Qatar m’a appelé», la révélation surprise de Zinedine Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Retraité des terrains de football depuis l'été 2006, Zinedine Zidane avait terminé au sommet de son art alors qu'il jouait au Real Madrid et en équipe de France. Et pourtant, l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus aurait pu effectuer une dernière pige qui lui aurait rapporté une fortune du côté du Qatar comme il l'a lui-même annoncé.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane retrouvera donc les Bleus 20 ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur. Il avait disputé son tout dernier match en finale de la Coupe du Monde à Berlin contre l'Italie, mais la fin aurait pu être bien différente pour Zidane s'il avait accepté une proposition de contrat de la part du Qatar qui lui avait été formulée à ce moment-là.

La presse espagnole interpelle Zidane : Sa réaction fait parler ! https://t.co/Wacjk1VRuz — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

Zidane et le chèque en blanc du Qatar Interrogé dans L'EQUIPE en 2011, Zinedine Zidane avait révélé cette offre juteuse du Qatar : « Quand j’ai arrêté de jouer au foot, le Qatar avait fait appel à moi pour jouer là-bas. Avec un chèque en blanc : je pouvais mettre la somme que je souhaitais. Moi, je ne voulais pas aller jouer au Qatar. Je voulais m’arrêter avec le Real Madrid […]. J’avais dit à ces gens du Qatar : “Un jour, je l’espère, je pourrai vous aider dans un projet bénéfique au futur du sport, du football particulièrement.” Voilà. Le Qatar est arrivé », a confié l'ancien maitre à jouer du Real Madrid et de l'équipe de France, qui a ensuite eu une histoire avec le Qatar puisqu'il a été ambassadeur du pays pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022.