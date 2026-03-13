Mercato - OM : Il quitte Marseille en faisant un beau cadeau, «j’étais obligé…»

L'OM, comme beaucoup de clubs, a logiquement du mal à retenir ses meilleurs joueurs en période de mercato lorsqu'ils intéressent de gros clubs étrangers. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé il y a quelques années avec l'un des grands phénomènes de l'effectif marseillais, qui avait néanmoins fait un beau cadeau à l'OM avant de s'en aller : une prolongation de contrat pour rapporter une belle indemnité de transfert.
Les faits remontent à l'été 2008, et l'OM s'apprêtait à ce moment-là à perdre l'un des plus gros talents de son effectif. Un jeune milieu offensif, pur produit issu du centre de formation du club et natif de la cité phocéenne, considéré à cette époque comme l'un des plus grands espoirs du football français. Il s'agit bien sûr de Samir Nasri, transféré de l'OM en direction d'Arsenal pour 16M€ cet été-là, alors qu'un autre grand club français le courtisait ardemment....
Nasri a recalé l'OL
Interrogé dans l’émission Zack En Roue Libre en avril 2023, Samir Nasri s'était confié sur l'intérêt persistant de l'OL au moment où il a décidé de quitter l'OM : « Ils viennent me voir à Cassis, à l'époque chez Jean-Pierre Bernès. Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu'Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas. Je donne l'accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m'appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais 'oh'. Mais non, je suis parti à Arsenal », confie Nasri.
Le beau cadeau d'adieux
Samir Nasri avait d'ailleurs fait un beau cadeau à l'OM en prolongeant son contrat quelques mois avant son transfert afin de rapporter une belle somme à son club formateur : « Je pouvais signer à Arsenal libre, comme plein de joueurs du centre de formation de Marseille l'ont fait, mais c'était impossible pour moi. C'est ma ville, mon club, j'ai été formé là-bas, je ne pouvais pas partir pour zéro comme ça et dire 'ciao, je me suis servi de vous'. C'est impossible, j'étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité à mon club. Mais je ne devais pas me sentir lésé non plus », précise Nasri.