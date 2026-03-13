PSG : La séquence à la télévision avec Luis Enrique qui fait réagir sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre Chelsea (5-2) et dispose d’une bonne avance avant le match retour. Une séquence avec Luis Enrique pendant la rencontre n’a d’ailleurs pas manqué d'interpeller un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Le PSG a pris une belle option sur la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea (5-2) et aborde donc le match retour avec une avance considérable. Luis Enrique a visiblement fait les bons choix, tant dans son onze de départ que dans son coaching pour déjouer la tactique de Liam Rosenior. Un joueur en particulier a fait basculer la rencontre.

Kvaratskhelia a fait la différence contre Chelsea Khvicha Kvaratskhelia a fait une entrée particulièrement impactante au Parc des Princes. Double buteur, l’international géorgien a permis au PSG de repartir avec cette avance non-négligeable. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs été élu homme du match. Et une séquence entre Luis Enrique et l’ancien de Naples pendant la rencontre a totalement choqué un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.