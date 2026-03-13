PSG : La séquence à la télévision avec Luis Enrique qui fait réagir sur La Chaîne L’Equipe !

Ce mercredi soir, le PSG a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre Chelsea (5-2) et dispose d’une bonne avance avant le match retour. Une séquence avec Luis Enrique pendant la rencontre n’a d’ailleurs pas manqué d'interpeller un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.
Le PSG a pris une belle option sur la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea (5-2) et aborde donc le match retour avec une avance considérable. Luis Enrique a visiblement fait les bons choix, tant dans son onze de départ que dans son coaching pour déjouer la tactique de Liam Rosenior. Un joueur en particulier a fait basculer la rencontre.
Kvaratskhelia a fait la différence contre Chelsea
Khvicha Kvaratskhelia a fait une entrée particulièrement impactante au Parc des Princes. Double buteur, l’international géorgien a permis au PSG de repartir avec cette avance non-négligeable. L’ailier de 25 ans a d’ailleurs été élu homme du match. Et une séquence entre Luis Enrique et l’ancien de Naples pendant la rencontre a totalement choqué un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.
«C’est un mec qui n’est pas à la même altitude que les autres»
« Kvaratskhelia, c’est autre chose. Il y a une petite séquence après l’erreur de Désiré Doué sur l’égalisation de Chelsea. Kvaratskhelia commençait à s’échauffer et là, Luis Enrique stoppe son échauffement et lui demande de rentrer. Et quand il rentre, on ne peut pas expliquer, c’est irrationnel ce joueur-là. Il est différent, il est habité par autre chose. C’est un joueur de classe mondial. Je ne veux rien enlever au Ballon d’Or Ousmane Dembélé, mais dans les grands soirs comme ça, sur quelques minutes, c’est un mec qui n’est pas à la même altitude que les autres et qui change le cours d’un match » a expliqué Giovanni Castaldi dans L’Equipe du Soir.