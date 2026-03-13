Un joueur du PSG remonté contre Luis Enrique ? «Il ne l’a pas forcément bien pris»

Pierrick Levallet

Le PSG s’est mis dans une position idéale pour son match retour contre Chelsea en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé face aux Blues de Liam Rosenior (5-2) et dispose donc d’une avance confortable pour le déplacement à Stamford Bridge. Une décision de Luis Enrique dans son onze de départ a toutefois eu du mal à passer auprès d’un joueur des Rouge-et-Bleu.

«Il commençait à entendre la petite musique des critiques» « Il y a eu le coaching de Luis Enrique, qui a fait rentrer un Kvaratskhelia revanchard. Je pense qu’il n’a pas forcément bien pris le fait d’être remplaçant dans ce match et qu’il commençait à entendre la petite musique des critiques sur son absence de jeu collectif, sur son rendement un peu déficient... C’est un Géorgien revanchard qui est rentré et qui a beaucoup apporté à ce PSG » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.