PSG - Luis Enrique : Le clash continue avec Dugarry, «il a un boulard démesuré»

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry a réagi à la conférence de presse d'après-match de Luis Enrique. Le coach du PSG s'étant réjoui de la victoire de son équipe face à Chelsea, et ce, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. D'après le champion du monde 98, Luis Enrique «a un boulard démesuré».

Ce mercredi soir, le PSG a battu Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, au Parc des Princes (5-2). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique s'est réjoui en conférence de presse. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry a adressé un nouveau tacle au coach du PSG, s'attardant sur son caractère et son attitude.

«Il fait le coq» « Ce n'est pas une attaque déguisée, c'est ce qu'il est. Tu ne peux pas reprocher à un mec son attitude en conférence de presse alors qu'il est tout le temps comme ça. Il sera toujours dans le contre-pied. Si tu dis que quelque chose est bien, il va te répondre que ce n'est pas si bien que ça. Et quand tu dis que quelque chose est mal, il va te dire, qu'en définitive, c'est bien. Il adore, c'est son jeu préféré. Hier (mercredi) soir, il arrive en conférence de presse, et il fait le coq. Il fait le coq parce qu'il a raison sur tout. Autant, contre Monaco, il s'est planté. Autant, hier soir, il fait le match parfait. Il a un boulard démesuré », a affirmé Christophe Dugarry, avant de poursuivre.