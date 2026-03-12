Mercato - PSG : Une star de l’équipe de France proche de signer, elle déballe tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques années avant le rachat du PSG par le Qatar, un transfert avait fait couler beaucoup d'encre au sein du club de la capitale. Celui d'un ancien taulier de l'équipe de France, champion du Monde en 98 et vainqueur de l'Euro 2000, qui avait finalement été contraint de tirer un trait sur le PSG en raison de soucis de santé.

Les faits remontent à l'été 2008, alors que le PSG traversait une période très compliquée sur le plan sportif et tentait d'attirer du sang neuf avec des éléments d'expérience pour retrouver les sommets de la Ligue 1. La direction de l'époque était sur le point de boucler un coup XXL sur le marché des transferts avec la signature d'un champion du Monde 98, en fin de carrière, et qui visait un dernier challenge après son passage au FC Barcelone : il s'agit de Lilian Thuram. Mais sa signature au PSG a capoté à la dernière minute pour des raisons de santé, contraignant même Thuram à prendre sa retraite...

« Le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur... » Lilian Thuram s'est longuement exprimé sur ce transfert avorté au PSG dans les colonnes de L'EQUIPE en décembre 2021 : « Au moment de la visite médicale, le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur trouve que son épaisseur est un peu élevée. Sur le ton de la plaisanterie, je lui dis : "Vous m'avez fait peur. Comme j'ai un frère qui est décédé d'un problème cardiaque, j'ai cru que vous alliez me dire que je ne pourrais plus jouer au foot." Là, je vois sa mine se décomposer. Mais c'est la vie. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. À 17 ans, on m'annonçait que je ne pourrais plus jamais jouer à cause d'un problème de genoux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la carrière que j'ai eue », indique l'ancien taulier de l'équipe de France.