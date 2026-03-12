«Un climat de peur à l’OM» à cause de Benatia : Ça s’est même terminé devant la police ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant intégré l’organigramme de l’OM en 2023, Medhi Benatia occupe aujourd’hui les fonctions de directeur du football du club phocéen. Mais voilà qu’aujourd’hui, à Marseille, le Marocain divise. En effet, les méthodes de Benatia ne font clairement pas l’unanimité et voilà que ça a pu parfois aller très loin…

Ce jeudi, La Provence a sorti une enquête terrible sur Medhi Benatia et ses méthodes du côté de l’OM . Alors que le Marocain est aujourd’hui le directeur du football du club phocéen, travailler avec lui serait visiblement un enfer. Pour le quotidien régional, un proche du vestiaire de l’ OM a d’ailleurs témoigné sur la « peur » qui règnerait à Marseille à cause de Benatia .

« Il y a un climat de peur à l’OM, tout le monde est effrayé par Benatia, tout est surveillé à la seconde près. S’il vous trouve mauvais, il vous met à la porte. Si vous avez une opinion, il vous met à la porte. Personne n’ose parler. Aucun des joueurs, entraîneurs, assistants ou assistants des assistants n’ose dire un mot car ils sont tous dépendants. Et lui dit quelque chose un jour, autre chose le lendemain », a fait savoir cette source concernant Medhi Benatia .

Une main courante a été déposée

Comme expliqué par La Provence, à l’OM, Medhi Benatia aurait ses partisans, mais aussi ses opposants. C’est ainsi qu’il y aurait eu de grosses tensions entre le Marocain et Cécilia Barontini, alors directrice générale du club phocéen. Le conflit aurait des semaines entre les deux et voilà qu’à la suite d’un clash dans le bureau de Pablo Longoria, Cécilia Barontini serait partie déposer une main courante auprès de la police.

Bien évidemment, ce jeudi, ces révélations de La Provence sur Medhi Benatia ne sont pas passées inaperçues et ont fait énormément parler. En réponse à celle-ci, l’OM a tenu à faire savoir : « L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia, auquel notre propriétaire, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la fin de la saison. Un dossier composé d'articles clairement à charge, d'insinuations infondées reposant probablement sur les dires de sources douteuses et laissant peu de place aux contradictoires. Ce type de méthodes et de comportements vient parasiter le travail du club et de ses collaborateurs, dans une période sportive capitale, qui présente un caractère d'urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité ».