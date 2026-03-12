L'OM annonce une mauvaise nouvelle : «Cela ne suffisait malheureusement plus...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu un début d’année cauchemardesque, marquée notamment par son élimination en Ligue des champions et les départs du président Pablo Longoria et de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Cette semaine, une autre mauvaise nouvelle est tombée concernant un joueur important de l’effectif, qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

Habib Beye va devoir se passer d’un joueur important dans les prochaines semaines. Mercredi, l’Olympique de Marseille confirmait dans un communiqué que Nayef Aguerd allait subir une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Le défenseur marocain va donc être absent durant plusieurs semaines mais espère être de retour à temps pour participer aux dernières rencontres de Ligue 1.

— Nayef Aguerd (@AguerdNayef) March 12, 2026

« Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, les douleurs étaient devenues permanentes » Ce jeudi, jour de son opération, Nayef Aguerd a pris la parole dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable », a-t-il confié.