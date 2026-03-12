L'OM annonce une mauvaise nouvelle : «Cela ne suffisait malheureusement plus...»

L’Olympique de Marseille a connu un début d’année cauchemardesque, marquée notamment par son élimination en Ligue des champions et les départs du président Pablo Longoria et de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Cette semaine, une autre mauvaise nouvelle est tombée concernant un joueur important de l’effectif, qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux.
Habib Beye va devoir se passer d’un joueur important dans les prochaines semaines. Mercredi, l’Olympique de Marseille confirmait dans un communiqué que Nayef Aguerd allait subir une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Le défenseur marocain va donc être absent durant plusieurs semaines mais espère être de retour à temps pour participer aux dernières rencontres de Ligue 1.
« Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, les douleurs étaient devenues permanentes »
Ce jeudi, jour de son opération, Nayef Aguerd a pris la parole dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable », a-t-il confié.
« Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer »
« Je tiens à remercier le docteur Gilles Reboul qui m’a opéré, ainsi que le docteur Christophe Baudot de la sélection pour son suivi attentif. Un grand merci également au staff médical de l’Olympique de Marseille pour leur accompagnement depuis le début jusqu’à la fin, a ajouté Aguerd. Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir. À très bientôt ».