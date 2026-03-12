Benatia attaqué dans la presse, l’OM se mêle au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La guerre est déclarée entre l’Olympique de Marseille et la presse locale ? Ce jeudi, une enquête « à charge » contre les méthodes de travail de Medhi Benatia a été publiée. Forcément, l’OM ne l’a pas manqué et ne s’est pas fait prier pour réagir de manière virulente à son tour. La crise n’est pas terminée dans la cité phocéenne.

Décidément, la saison de l’Olympique de Marseille connaît son lot de rebondissements. Que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel, des crises ont eu lieu engendrant quelques ajustements premièrement au sein de l’effectif pendant le mercato hivernal, mais également à différents postes clés. Roberto De Zerbi et l’OM ont, « d’un commun accord » mis un terme à leur collaboration en février dernier. Medhi Benatia avait déposé sa démission avant d’être conforté par le propriétaire Frank McCourt avec des responsabilités plus importantes dans le domaine sportif. En parallèle, le désormais ex-président Pablo Longoria a été remplacé par Alban Juster.

🚨 "L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia, auquel notre propriétaire, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la… pic.twitter.com/2uVU2tcoeN — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 12, 2026

«L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin» Et d’un point de vue médias, Medhi Benatia n’est pas vraiment ménagé comme le démontre le gros dossier le concernant paru dans les colonnes de La Provence ce jeudi. Plusieurs points sur son management sont évoqués. Un agent a estimé que ses méthodes, avec celles de Longoria, l’ont poussé à ne plus envoyer de joueurs à l’OM. Des sources internes au club le rendent en partie responsable du départ de Roberto De Zerbi et il aurait en plus de cela placé Mason Greenwood sur la liste des transferts en fin de saison dernière. Un article « à charge » qui n’a pas du tout plu à l’OM comme l’atteste le communiqué suivant rédigé par le club marseillais. « L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia, auquel notre propriétaire, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la fin de la saison ».