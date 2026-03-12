Mercato - OM : Marseille avait dit oui au transfert d'un grand nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières semaines, la gestion du duo composé par Medhi Benatia et Pablo Longoria a largement été commentée. Il faut dire que l'OM a traversé une vraie crise de gouvernance dont les détails sont dévoilés par La Provence qui révèle notamment que le club phocéen avec acté le transfert d'un grand nom... avant de changer d'avis.

Depuis qu'il est arrivé au sein de la direction de l'OM, Medhi Benatia a surfé sur la dynamique enclenchée par Pablo Longoria en enchaînant les coups sur le mercato. Toutefois, cette tendance est désormais critiquée, puisque le brassage au sein de l'effectif marseillais empêche la stabilité et a de grosses conséquences sur les résultats.

👉🏼Medhi Benatia ce serait mis à dos plusieurs joueurs du vestiaire.

À commencer par Mason Greenwood, les deux hommes s’ignorent au quotidien.



Avant le Trophée des champions, Leo Balerdi a demandé s’il était possible de cloisonner un peu plus le vestiaire au centre… pic.twitter.com/WJcht4HFVh — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 30, 2026

L'OM avait prévu de vendre Greenwood l'été dernier Ces dernières années, Medhi Benatia a effectivement pris des décisions hâtives en se séparant de joueurs très rapidement. Selon les informations de La Provence, même Mason Greenwood a failli faire partie des victimes du brassage de l'OM. En effet, très agacé par l'implication de son numéro 10, critiqué pour son manque de replis défensifs, Medhi Benatia avait prévu de placer Greenwood sur la liste des transferts avant de changer d'avis grâce à l'excellente fin de saison de l'Anglais auteur de six buts lors des huit dernières journées de Ligue 1, permettant à l'OM de se qualifier pour la Ligue des champions.