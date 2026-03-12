Mercato - OM : Marseille avait dit oui au transfert d'un grand nom !

Ces dernières semaines, la gestion du duo composé par Medhi Benatia et Pablo Longoria a largement été commentée. Il faut dire que l'OM a traversé une vraie crise de gouvernance dont les détails sont dévoilés par La Provence qui révèle notamment que le club phocéen avec acté le transfert d'un grand nom... avant de changer d'avis.
Depuis qu'il est arrivé au sein de la direction de l'OM, Medhi Benatia a surfé sur la dynamique enclenchée par Pablo Longoria en enchaînant les coups sur le mercato. Toutefois, cette tendance est désormais critiquée, puisque le brassage au sein de l'effectif marseillais empêche la stabilité et a de grosses conséquences sur les résultats.
L'OM avait prévu de vendre Greenwood l'été dernier
Ces dernières années, Medhi Benatia a effectivement pris des décisions hâtives en se séparant de joueurs très rapidement. Selon les informations de La Provence, même Mason Greenwood a failli faire partie des victimes du brassage de l'OM. En effet, très agacé par l'implication de son numéro 10, critiqué pour son manque de replis défensifs, Medhi Benatia avait prévu de placer Greenwood sur la liste des transferts avant de changer d'avis grâce à l'excellente fin de saison de l'Anglais auteur de six buts lors des huit dernières journées de Ligue 1, permettant à l'OM de se qualifier pour la Ligue des champions.
Des relations tendues avec Benatia
D'ailleurs, il y a quelques jours, Pierre Ménès confirmait que la relation entre Mason Greenwood et Medhi Benatia était très compliquée : « Je m’étonne de Benatia, ce garçon est assez illisible en termes de comportement, de choix… Je pars, je reviens, j’annonce que je repars, puis je dis que je ne vais pas rester, je vais faire la fête avec les joueurs, je pose sur la photo du vestiaire (ndlr : après OM-OL 3-2). On a l’impression qu’il vole un peu au secours de la victoire alors qu’il a des propos parfois très durs les soirs de défaite. C’est un peu facile. Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués. C’est un personnage perturbant ».