Mercato - PSG : Un grand attaquant réclame un salaire qui choque les Parisiens !

Bien que la saison soit encore loin d'être terminée, en coulisses, les premières discussions concernant le mercato sont déjà active. Et au sein de la direction du PSG, on aurait été particulièrement choqué par les demandes salariales d'un grand attaquant, qui pour le moment, semble loin d'une signature.

Depuis que Luis Campos et Luis Enrique ont pris le pouvoir au PSG, la stratégie a complétement changé, notamment en matière de mercato. La masse salariale est désormais totalement contrôlée et les Parisiens ont décidé d'arrêter d'offrir des contrats vertigineux comme ceux qu'ont pu avoir Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi par le passé. Et le PSG semble bien décidé à continuer l'application de cette stratégie puisque selon les informations du journaliste espagnol Marcos Benito, le club de la capitale refuse de céder aux exigences d'Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé par convaincu par la première offre du PSG... « Il y a des discussions, et pour le moment, Ousmane Dembélé a refusé l'offre du PSG. Son contrat s'achève en 2028. Il y a encore du temps pour négocier, l'agent de Dembélé a été vu à Madrid avec les décideurs de Manchester City Hugo Viana et Ferran Soriano », révèle-t-il sur le plateau du Chiringuito. Il faut dire que l'écart entre les exigences d'Ousmane Dembélé et la proposition du PSG semble très important.