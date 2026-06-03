Roland-Garros : Novak Djokovic éliminé dès le troisième tour, «qu'il reste chez lui»

Amadou Diawara

Tombeur de Giovanni Mpetshi Perricard et de Valentin Royer, Novak Djokovic a dû se frotter à João Fonseca au troisième tour à Roland-Garros. A la surprise générale, l'ogre serbe s'est incliné face au jeune talent brésilien. Interrogé sur l'élimination précoce de Novak Djokovic, Jean‐Paul Loth a demandé à ses supporters d'arrêter de lui trouver des excuses lorsqu'il perd.

En lice pour Roland-Garros, Novak Djokovic a joué son premier match le dimanche 24 mai. En effet, le vétéran de 39 ans a affronté le Français Giovanni Mpetshi Perricard. Et il s'est imposé en quatre sets (5-7, 7-5, 6-1, 6-4). Au deuxième tour, Novak Djokovic a dû défier un autre Français : Valentin Royer. Et l'ogre serbe s'est une nouvelle fois imposé en cédant une manche (6-3, 6-2, 6-7, 6-3).

«Oh le pauvre, il commence à être vieux» Pour son troisième match de la saison à Roland-Garros, Novak Djokovic avait rendez-vous avec João Fonseca le vendredi 29 mai. Contre toute attente, l'ogre serbe s'est incliné face au jeune talent brésilien (19 ans), et ce, en cinq sets (6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7). Alors que Novak Djokovic s'est fait éliminer prématurément à la Porte d'Auteuil, Jean‐Paul Loth s'est lâché, affirmant que ses supporters devaient arrêter de lui trouver des excuses à chaque fois qu'il perdait.