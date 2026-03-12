Antoine Dupont - Le malaise confirmé ? «Il assume»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout se passait comme dans un rêve pour Antoine Dupont pour son retour avec le XV de France après près d’un an d’absence pour cause d’une blessure aux ligaments croisés du genou droit. Mais la semaine dernière en Ecosse, le capitaine des Bleus a montré quelques limites physiques qu’on ne lui connaît habituellement pas. De quoi tirer la sonnette d’alarme dans la presse faisant réagir son sélectionneur Fabien Galthié.

Un essai pour Antoine Dupont transformé par Thomas Ramos avant de céder sa place à Baptiste Serin trois minutes plus tard. Au moment où le capitaine du XV de France a été remplacé à la 69ème minute de jeu, les Bleus n’avaient inscrit que 21 points et étaient largement menés par le XV du Chardon. A la surprise générale, les hommes de Fabien Galthié ont coulé en Écosse (40-50) mettant un terme à leurs espoirs de Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 nations. Les vainqueurs de l’édition précédente n’ont pas pu être emmenés par un grand Antoine Dupont samedi dernier, pour qui l’état physique inquiète les observateurs.

🇫🇷💥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La compo de notre #XVdeFrance pour le crunch de samedi !



✨ Rendez-vous au @StadeFrance pour fêter les 𝟏𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐬 de cet affrontement légendaire !#FRAANG pic.twitter.com/rovyUTz7pc — France Rugby (@FranceRugby) March 12, 2026

«On ne le voit jamais comme ça» Ancien joueur de rugby du XV de France reconverti consultant, Denis Charvet a noté sur les ondes de RMC pour le Super Moscato Show un déficit physique qui ne ressemble pas à ce que le demi de mêlée montre avec les Bleus de manière habituelle. Selon lui, « on ne le voit jamais comme ça ». « Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le voit jamais comme ça. C’est la première fois. Normalement il nous surprend et il nous choque. Mais là, on sent qu’il y a un problème physique. Normalement, il est toujours à 120% mais contre l’Écosse il était fatigué. Il ne l’a pas reconnu mais ce n’est pas possible autrement. Je suis sûr qu’il était diminué, il a joué comme il a pu et au final il a failli comme tous les autres. Il se fait intercepter alors qu’on ne l’a jamais vu se faire intercepter si facilement. Il est emprunté, il porte le ballon il se fait coffrer. Il n’était pas bien. C’est un jour sans pour lui ».