Antoine Dupont - Le malaise confirmé ? «Il assume»

Tout se passait comme dans un rêve pour Antoine Dupont pour son retour avec le XV de France après près d’un an d’absence pour cause d’une blessure aux ligaments croisés du genou droit. Mais la semaine dernière en Ecosse, le capitaine des Bleus a montré quelques limites physiques qu’on ne lui connaît habituellement pas. De quoi tirer la sonnette d’alarme dans la presse faisant réagir son sélectionneur Fabien Galthié.
Un essai pour Antoine Dupont transformé par Thomas Ramos avant de céder sa place à Baptiste Serin trois minutes plus tard. Au moment où le capitaine du XV de France a été remplacé à la 69ème minute de jeu, les Bleus n’avaient inscrit que 21 points et étaient largement menés par le XV du Chardon. A la surprise générale, les hommes de Fabien Galthié ont coulé en Écosse (40-50) mettant un terme à leurs espoirs de Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 nations. Les vainqueurs de l’édition précédente n’ont pas pu être emmenés par un grand Antoine Dupont samedi dernier, pour qui l’état physique inquiète les observateurs.
«On ne le voit jamais comme ça»
Ancien joueur de rugby du XV de France reconverti consultant, Denis Charvet a noté sur les ondes de RMC pour le Super Moscato Show un déficit physique qui ne ressemble pas à ce que le demi de mêlée montre avec les Bleus de manière habituelle. Selon lui, « on ne le voit jamais comme ça ». « Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le voit jamais comme ça. C’est la première fois. Normalement il nous surprend et il nous choque. Mais là, on sent qu’il y a un problème physique. Normalement, il est toujours à 120% mais contre l’Écosse il était fatigué. Il ne l’a pas reconnu mais ce n’est pas possible autrement. Je suis sûr qu’il était diminué, il a joué comme il a pu et au final il a failli comme tous les autres. Il se fait intercepter alors qu’on ne l’a jamais vu se faire intercepter si facilement. Il est emprunté, il porte le ballon il se fait coffrer. Il n’était pas bien. C’est un jour sans pour lui ».
«Antoine est un joueur exceptionnel mais aussi un être humain avec des passages plus compliqués»
De passage en conférence de presse ce jeudi avant la réception du XV de la Rose au Stade de France samedi pour les 120 ans depuis le premier Crunch entre la France et l’Angleterre, Fabien Galthié n’a pas échappé aux questions des journalistes sur le cas Antoine Dupont. Il a par ailleurs communiqué sur l’état d’esprit actuel du capitaine des Bleus. « Ça fait partie du jeu. L’équipe de France, c’est une équipe d’êtres humains. On est parfois très bons, parfois un peu moins. On en a conscience. Antoine est un joueur exceptionnel mais aussi un être humain avec des passages plus compliqués. Mais il assume. Comme nous assumons. Il n’y a rien de grave, rien de particulier. Ça fait partie du chemin ».