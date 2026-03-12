Christophe Dugarry : Un ancien du PSG l’a affiché sur les réseaux sociaux

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Luis Enrique a affronté Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et la bande à Marquinhos s'est imposée sèchement face aux Blues au Parc des Princes (5-2). Après la victoire parisienne, cet ancien joueur du PSG a affiché Christophe Dugarry sur les réseaux sociaux.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG est tombé sur Chelsea lors du tirage au sort. Alors que les Blues ont terminé dans le top 8 lors de la saison régulière, le match aller a eu lieu au Parc des Princes. Et les hommes de Luis Enrique l'ont emporté à Paris (5-2).

Christophe Dugarry a critiqué le PSG Interrogé en conférence de presse d'après-match (PSG 5-2 Chelsea) ce mercredi soir, Luis Enrique a fait part de son immense satisfaction. « Vous parliez de manque de confiance. La qualité de vos buts peut-elle la booster ? Je dois revoir les buts. Je ne me rappelle d'aucun, c'est vrai. Mais nous sommes là car individuellement comme collectivement nous sommes une très bonne équipe, on n'a aucun doute. Après tu peux être plus ou moins lucide et imprécis. Ce match peut-il servir de déclic dans votre saison ? Qui sait ? Ce que je peux dire est que c'est un moment spécial. Peut-être que nous ne sommes pas dans la précision. On compare tout le temps avec la saison dernière, mais c'est impossible. Nous sommes une équipe très résiliante. C'est un mot qui définit très bien notre équipe », s'est réjoui l'entraineur espagnol.