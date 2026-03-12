Un «surhomme» au PSG : Raymond Domenech l’a recadré sur La Chaine L’Equipe

Ce mercredi soir, le PSG a pris une sérieuse option pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea (5-2). Mais voilà qu’il y a beaucoup de reproches à faire et il y a notamment un joueur de Luis Enrique qui en a pris pour son grade. Et Raymond Domenech n’a pas manqué de tacler ce Parisien.
Si le PSG l’a emporté pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea, il y a des joueurs de Luis Enrique qui ont déçu. Considéré comme un des meilleurs joueurs du club de la capitale, Nuno Mendes n’a clairement pas été au rendez-vous. Le Portugais a même été fautif sur les buts des Blues, de quoi clairement entacher sa copie. Et forcément, les critiques n’ont pas épargné Mendes après la rencontre.
« Je trouve qu’il se disperse beaucoup »
Sur le plateau de La Chaine L’Equipe, les différents consultants sont revenus sur les différentes performances des joueurs du PSG face à Chelsea. Et voilà que Raymond Domenech avait notamment des choses à dire sur Nuno Mendes. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a lâché dans un premier temps sur le Portugais : « Je trouve qu’il se disperse beaucoup. Il veut partir, il veut tellement faire de trucs, des dribbles au milieu de terrain, il va jouer avant-centre, ailier droit. Il court dans tous les sens. Il a l’impression qu’il est un surhomme et qu’il va gagner les matchs tout seul. A un moment, il faut mettre un peu d’intelligence aussi dans ce qu'il est en train de faire ».
« Il veut trop faire de trucs »
Raymond Domenech a ensuite ajouté concernant Nuno Mendes : « Il le fait bien quand il est sur le côté, qu'il respecte l’équipe, l'équilibre et qu'il apporte offensivement, c’est génial parce qu'il est au-dessus. Mais là, il n’est sur aucun des buts offensifs et il est sur les deux buts de Chelsea, en étant responsable. Il a une dispersion. Je pense que ce n’est pas physique. Il en veut trop. Il veut trop faire de trucs ».