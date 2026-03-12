Un «surhomme» au PSG : Raymond Domenech l’a recadré sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG a pris une sérieuse option pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea (5-2). Mais voilà qu’il y a beaucoup de reproches à faire et il y a notamment un joueur de Luis Enrique qui en a pris pour son grade. Et Raymond Domenech n’a pas manqué de tacler ce Parisien.

Si le PSG l’a emporté pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea, il y a des joueurs de Luis Enrique qui ont déçu. Considéré comme un des meilleurs joueurs du club de la capitale, Nuno Mendes n’a clairement pas été au rendez-vous. Le Portugais a même été fautif sur les buts des Blues, de quoi clairement entacher sa copie. Et forcément, les critiques n’ont pas épargné Mendes après la rencontre.

« Je trouve qu’il se disperse beaucoup » Sur le plateau de La Chaine L’Equipe, les différents consultants sont revenus sur les différentes performances des joueurs du PSG face à Chelsea. Et voilà que Raymond Domenech avait notamment des choses à dire sur Nuno Mendes. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a lâché dans un premier temps sur le Portugais : « Je trouve qu’il se disperse beaucoup. Il veut partir, il veut tellement faire de trucs, des dribbles au milieu de terrain, il va jouer avant-centre, ailier droit. Il court dans tous les sens. Il a l’impression qu’il est un surhomme et qu’il va gagner les matchs tout seul. A un moment, il faut mettre un peu d’intelligence aussi dans ce qu'il est en train de faire ».