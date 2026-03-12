Une star du PSG envoyée en Arabie Saoudite pour une histoire d'argent ?

Et si le PSG perdait une star au profit de l’Arabie Saoudite l’été prochain ? Le club de la capitale négocierait avec cette dernière autour d’une éventuelle prolongation. Mais les pourparlers bloqueraient autour d’une histoire d’argent, qui pourrait pousser le joueur à s’engager en Saudi Pro League à l’issue de la saison.
Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG s’activerait cependant pour sceller l’avenir de plusieurs de ses joueurs. Le club de la capitale aurait déjà entamé les négociations avec plusieurs éléments de Luis Enrique pour d’éventuelles prolongations. Des accords auraient même été trouvés avec Fabian Ruiz ou encore Joao Neves. Seulement, un dossier bloquerait autour d’une histoire d’argent.
Discussions au point mort entre Dembélé et le PSG pour une prolongation
Les négociations entre le PSG et Ousmane Dembélé seraient en effet au point mort. Le Ballon d’Or 2025 réclamerait trop d’argent aux yeux de la direction parisienne. Le dossier n’avancerait donc pas vraiment depuis un certain temps. Et si jamais les Rouge-et-Bleu ne se pliaient pas aux exigences de l’attaquant de 28 ans, ce dernier pourrait être amené à explorer ses autres options sur le marché des transferts. La presse étrangère s'est notamment agitée autour d'une réunion entre l'agent d'Ousmane Dembélé et le directeur sportif de Manchester City ces dernières heures.
L'Arabie Saoudite en embuscade ?
Mais d’après les informations de Média Foot, Ousmane Dembélé discuterait prioritairement avec le PSG pour sa prolongation de contrat. Son cas ne serait pas du tout un sujet chez les Cityzens. L’Arabie Saoudite serait toutefois sur le coup. Et si les champions d’Europe 2025 ne bougent pas de leurs positions, Moussa Sissoko pourrait ouvrir la porte à l’extérieur. Le championnat saoudien s’apprêterait d’ailleurs à dégainer. Reste maintenant à voir si le PSG et Ousmane Dembélé finiront par trouver un terrain d’entente autour d’une prolongation. Le contrat actuel du champion du monde 2018 court jusqu’en juin 2028. Affaire à suivre...