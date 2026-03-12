«Ça m’horripile» : Le coup de gueule de Christophe Dugarry sur RMC

Ce jeudi, Christophe Dugarry était l'invité de l'émission Rothen s'enflamme, présentée par Jérôme Rothen sur RMC Sport. Invité à prendre la parole, le consultant français a poussé un coup de gueule, révélant les deux choses qu'il ne supportait plus dans le football moderne.

«Ils se sentent obligés de faire les marioles»

« Il y a deux choses dans le football moderne, et ça, ça m'horripile. Les gardiens qui essaient systématiquement de jouer, on veut qu'ils soient des numéro 10. Un jour, on va leur faire tirer les coups francs. On veut qu'ils soient numéro 10 et en plus, quand ils le font mal, on les engueule, sauf qu'on a oublié quand même que ce sont des gardiens. Et il y a les penaltys aussi. Maintenant, tous les mecs qui tirent les penaltys, ils se la racontent. Ils se sentent obligés de tenter un truc, de faire les marioles. Ce sont les deux trucs dans le football moderne que je n'arrive pas à comprendre », a pesté Christophe Dugarry, consultant chez RMC Sport. Reste à savoir si, dans les années à venir, il y aura de nouveaux changements concernant les gardiens de buts et les tireurs de penaltys.