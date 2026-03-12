Samir Nasri balance un moment difficile sur Canal + : «J’ai eu du mal à avaler la pilule»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samir Nasri n’a pas vécu une histoire d’amour idyllique avec l’équipe de France. Bien au contraire. Entre les oublis des sélectionneurs pour les Coupes du monde et les mésaventures sportives pendant les Euros, l’ancien international français aux 41 capes s’est remémoré un douloureux souvenir en témoignant d’une malheureuse situation en Ligue des champions cette semaine.

Cette semaine, un joueur a vécu un traumatisme en Ligue des champions. Mardi soir, l’Atletico de Madrid recevait Tottenham dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Surprise du chef, Igor Tudor faisait un choix dans sa composition d’équipe qui en a interpellé plus d’un en offrant à un membre du vestiaire des Spurs ses premières minutes en C1. Le tout, dans un match charnière à savoir une double confrontation à élimination directe.

🚨 « 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦. 𝗗𝗨 𝗥𝗘̂𝗩𝗘 𝗔𝗨 𝗖𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘𝗠𝗔𝗥… 𝗔𝗨 𝗥𝗘̂𝗩𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘. 𝗢𝗡 𝗦𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧. »



Antonin Kinsky 🇨🇿 donne signe de vie sur Instagram après son horrible soirée hier. ✋



📲 IG pic.twitter.com/NQZoXtRoEr — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2026

«Du rêve au cauchemar» Cet homme n’est autre qu’Antonin Kinsky, doublure de Guglielmo Vicario à Tottenham, Igor Tudor a choisi de l’aligner dans son onze de départ avant de le sortir au bout de 17 minutes de jeu après trois buts encaissés dont deux grosses bavures. Un terrible moment pour le gardien tchèque de 22 ans qui a publié une Story Instagram mercredi afin de donner de ses nouvelles après ce malheureux épisode. « Merci pour les messages. Du rêve au cauchemar au rêve encore. On se voit prochainement ».