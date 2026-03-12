La presse espagnole interpelle Zidane : Sa réaction fait parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quasiment 5 ans que Zinedine Zidane est au cœur de toutes les interrogations concernant son avenir. Par conséquent, la moindre apparition publique de Zizou devient une bonne occasion pour l'interroger sur la suite de sa carrière. Et sa réaction face à un journaliste espagnol ne manque pas d'être commentée.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane reste toutefois au cœur de l'actualité concernant son avenir. Et pour cause, alors que son nom a circulé du côté du PSG ou dans plusieurs clubs anglais ces dernières années, Zizou est surtout cité du côté du Real Madrid à chaque fois qu'un entraîneur est en difficulté, ce qui est d'ailleurs le cas en ce moment. Malgré la magnifique victoire contre Manchester City (3-0) mercredi soir en Ligue des champions, l'avenir d'Alvaro Arbeloa reste très incertain.

😂 ¿ZIDANE de VUELTA al MADRID? Le entra la risa...



🎙️ Atento a sus palabras a la salida del Bernabéu con @marcosbenito9. pic.twitter.com/2zHbFeDCIy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

Zidane face au Chiringuito, la séquence déjà commentée Une prestation à laquelle a d'ailleurs assisté Zinedine Zidane qui était présent dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu. Et sa sortie, l'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs été immédiatement interpellé par un journaliste du Chiringuito qui le matraque de questions, d'abord sur le match et le triplé de Federico Valverde, un joueur qu'il a eu sous ses ordres. « Je suis très heureux pour Fede Valverde », lance discrètement Zizou. Mais ce sont surtout ses réactions par la suite qui vont faire réagir.