La presse espagnole interpelle Zidane : Sa réaction fait parler !

Cela fait désormais quasiment 5 ans que Zinedine Zidane est au cœur de toutes les interrogations concernant son avenir. Par conséquent, la moindre apparition publique de Zizou devient une bonne occasion pour l'interroger sur la suite de sa carrière. Et sa réaction face à un journaliste espagnol ne manque pas d'être commentée.
Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane reste toutefois au cœur de l'actualité concernant son avenir. Et pour cause, alors que son nom a circulé du côté du PSG ou dans plusieurs clubs anglais ces dernières années, Zizou est surtout cité du côté du Real Madrid à chaque fois qu'un entraîneur est en difficulté, ce qui est d'ailleurs le cas en ce moment. Malgré la magnifique victoire contre Manchester City (3-0) mercredi soir en Ligue des champions, l'avenir d'Alvaro Arbeloa reste très incertain.
Zidane face au Chiringuito, la séquence déjà commentée
Une prestation à laquelle a d'ailleurs assisté Zinedine Zidane qui était présent dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu. Et sa sortie, l'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs été immédiatement interpellé par un journaliste du Chiringuito qui le matraque de questions, d'abord sur le match et le triplé de Federico Valverde, un joueur qu'il a eu sous ses ordres. « Je suis très heureux pour Fede Valverde », lance discrètement Zizou. Mais ce sont surtout ses réactions par la suite qui vont faire réagir.
Le sourire de Zizou donne de l'espoir aux Espagnols
En effet, Zinedine Zidane est interrogé sur son avenir et la possibilité de débarquer sur le banc de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus se contente de lâcher un sourire qui en dit long. Mais dans la foulée, il est également relancé sur la possibilité d'un retour sur le banc du Real Madrid. Une perspective qui semble beaucoup l'amuser puisqu'il éclate de rire... sans démentir son envie de revenir. Une réaction qui fait évidemment beaucoup parler en Espagne.