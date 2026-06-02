Luis Enrique - PSG : Jérôme Rothen fait une demande spéciale sur RMC !

Axel Cornic

On n’a pas fini de parler de la deuxième victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un an après sa première. Le mérite revient aux joueurs, mais surtout à Luis Enrique, qui avec cette nouvelle victoire s’est affirmé comme le pilier central de tout le projet parisien.

Depuis le début du projet de QSI, les entraineurs se sont succédé sur le banc parisien, pourtant aucun ne s’est affirmé sauf peut-être Laurent Blanc. Mais c’est de l’histoire ancienne, puisque depuis 2023 un coach a bien pris le pouvoir au PSG et il s’agit évidemment de Luis Enrique.

« Quand je vois comment il dégage cet amour qu’il a pour ce club, faites-lui une statue » Avec la première victoire en Ligue des Champions, l’Espagnol a acquis un immense crédit. Que dire alors de la deuxième ? Pour certains c’est assez clair, Luis Enrique est sans conteste le meilleur entraineur de l’histoire du PSG. « En tant qu’entraîneur, c’est lui qui a apporté le plus. Je milite pour que les anciens soient plus respectés. Luis Enrique est encore là et j’espère qu’il sera là encore quelques années. Quand je vois comment il dégage cet amour qu’il a pour ce club, faites-lui une statue » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC. « Tout ce qu’il a apporté, c’est incroyable. En tant que Parisien, il dégage de l’amour pour ce PSG. Ce n’est pas quelqu’un qui est venu prendre de l’argent. Il gagne beaucoup mais il est venu parce qu’il est conquis par le projet ».