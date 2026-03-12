PSG : Un joueur «de classe mondiale» annoncé sur La Chaîne L’Équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le PSG rêve d’un doublé qui ne sera pas simple à décrocher. Mercredi, les hommes de Luis Enrique ont déjà pris une belle option pour les quarts de finale avec leur victoire contre Chelsea (5-2). Un joueur a particulièrement impressionné ce journaliste de La Chaîne L’Équipe.

Opposé à Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a pris une belle option pour la qualification après sa victoire au Parc des Princes (5-2), grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé en l’espace de quelques minutes. Sur La Chaîne L’Équipe, Giovanni Castaldi s’est enflammé pour la prestation du Géorgien, entré en jeu à l’heure de jeu.

Mercato - PSG : La recrue «idéale» se trouve à Paris, l’annonce qui risque de faire réagir https://t.co/fTESBmQk94 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« Quand il rentre, on ne peut pas expliquer, ce joueur là est différent » « Même si c’est mon gars Barcola, je l’adore, qu’il a fait un travail de sape formidable, Kvara c’est autre chose. Il y a une petite séquence quand Désiré Doué fait son énorme erreur sur l’égalisation de Chelsea, Kvara a à peine commencé à s’échauffer et là Luis Enrique interrompt l’échauffement du Géorgien et lui demande de rentrer. Et quand il rentre, on ne peut pas expliquer, ce joueur là est différent, il est habité par autre chose », s’est enflammé le journaliste de La Chaîne L’Équipe après la victoire du PSG contre Chelsea (5-2).