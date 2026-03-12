PSG : Un joueur «de classe mondiale» annoncé sur La Chaîne L’Équipe !

Après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le PSG rêve d’un doublé qui ne sera pas simple à décrocher. Mercredi, les hommes de Luis Enrique ont déjà pris une belle option pour les quarts de finale avec leur victoire contre Chelsea (5-2). Un joueur a particulièrement impressionné ce journaliste de La Chaîne L’Équipe.
Opposé à Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a pris une belle option pour la qualification après sa victoire au Parc des Princes (5-2), grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé en l’espace de quelques minutes. Sur La Chaîne L’Équipe, Giovanni Castaldi s’est enflammé pour la prestation du Géorgien, entré en jeu à l’heure de jeu.
« Quand il rentre, on ne peut pas expliquer, ce joueur là est différent »
« Même si c’est mon gars Barcola, je l’adore, qu’il a fait un travail de sape formidable, Kvara c’est autre chose. Il y a une petite séquence quand Désiré Doué fait son énorme erreur sur l’égalisation de Chelsea, Kvara a à peine commencé à s’échauffer et là Luis Enrique interrompt l’échauffement du Géorgien et lui demande de rentrer. Et quand il rentre, on ne peut pas expliquer, ce joueur là est différent, il est habité par autre chose », s’est enflammé le journaliste de La Chaîne L’Équipe après la victoire du PSG contre Chelsea (5-2).
« C’est le MVP, et de loin »
« C’est un joueur de classe mondiale. Je ne veux rien enlever au Ballon d’Or Ousmane Dembélé, mais dans les grands soirs comme ça, même si c’est sur 10, 15, 5, 7, ce que vous voulez, on s’en fout, c’est un mec qui n’est pas à la même altitude que les autres et qui change le court d’un match, donc pour moi c’est le Géorgien le MVP, et de loin », estime Castaldi.