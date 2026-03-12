Mercato - Zinedine Zidane au PSG : Le mensonge de Nasser Al-Khelaïfi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG changeait d’entraîneur et faisait venir Christophe Galtier. Le fait est qu’à l’époque, il avait été annoncé que Zinedine Zidane allait débarquer. Cela ne s’était finalement pas fait et à Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que Zizou n’avait été envisagé. Etait-ce vraiment la vérité ?

Au micro de RMC, Daniel Riolo avait lâché une véritable bombe. En effet, en 2022, le journaliste avait annoncé la prochaine arrivée de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du PSG : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ». Le fait est que Zidane ne sera finalement jamais venu. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, avait assuré : « Je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement ».

« Nasser Al-Khelaïfi a pris un râteau » Le président du PSG l’avait donc assuré : Zinedine Zidane n’a pas été contacté. Mais voilà que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas dit la vérité. C’est ce qu’avait assuré Daniel Riolo en 2022. « Pour la première fois, Nasser al-Khelaïfi a pris un râteau. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé dans notre vie, mais en tout cas, lui, jamais. Il est bien décidé à ne pas l’assumer et a raconté une autre histoire », expliquait-il en 2022 lors de l’After Foot sur RMC.