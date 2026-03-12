Mercato - Zinedine Zidane au PSG : Le mensonge de Nasser Al-Khelaïfi ?

En 2022, le PSG changeait d’entraîneur et faisait venir Christophe Galtier. Le fait est qu’à l’époque, il avait été annoncé que Zinedine Zidane allait débarquer. Cela ne s’était finalement pas fait et à Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que Zizou n’avait été envisagé. Etait-ce vraiment la vérité ?
Au micro de RMC, Daniel Riolo avait lâché une véritable bombe. En effet, en 2022, le journaliste avait annoncé la prochaine arrivée de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du PSG : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce ». Le fait est que Zidane ne sera finalement jamais venu. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, avait assuré : « Je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement ».
« Nasser Al-Khelaïfi a pris un râteau »
Le président du PSG l’avait donc assuré : Zinedine Zidane n’a pas été contacté. Mais voilà que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas dit la vérité. C’est ce qu’avait assuré Daniel Riolo en 2022. « Pour la première fois, Nasser al-Khelaïfi a pris un râteau. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé dans notre vie, mais en tout cas, lui, jamais. Il est bien décidé à ne pas l’assumer et a raconté une autre histoire », expliquait-il en 2022 lors de l’After Foot sur RMC.
« Nasser ment quand il dit qu’il n’a jamais parlé à Zidane »
« Galtier dit a pas mal de gens, depuis plusieurs semaines, que ça va être lui. Néanmoins, plein de gens, dont moi, disaient « c’est possible, mais je n’y crois pas ». Car il y a le Qatar qui a cru jusqu’au bout à Zidane, qui restait toujours le plan A. Je pensais que Nasser était plus fort que tout. Ce soir (mardi), il nous a montré que non. Un homme a fini par lui dire non. (…) Évidemment que Nasser ment quand il dit qu’il n’a jamais parlé à Zidane, ça on le sait tous. Jusqu’au bout, il y a cru, on y a cru, j’y ai cru. Je l’assume à 100%. Je ne pensais par le Qatar capable de prendre un râteau. Ils l’ont pris, ça arrive à tout le monde », assurait ensuite Daniel Riolo après les explications de Nasser Al-Khelaïfi.