Cette star quitte Deschamps et l’équipe de France : «Je ne suis pas un tricheur...»

Arrivé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a véritablement remis les Bleus sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde 2014. Un événement auquel n’avait pas participé une star de l’époque, qui était revenue sur les raisons de sa rupture avec la sélection française et son sélectionneur quelques années plus tard. Explications.
Cet été, Didier Deschamps disputera avec la Coupe du monde 2026, sa dernière compétition avec l’équipe de France. Le légendaire sélectionneur français se retirera après ce quatrième mondial à la tête des Bleus. Au cours de son passage sur le banc de la sélection, Deschamps a parfois fait parler de lui et s’est parfois pris la tête avec certaines stars. Troisième de l’édition 2013 du Ballon d’Or, Franck Ribéry a décidé de prendre sa retraite internationale en 2014, après avoir été contraint de déclarer forfait pour le mondial au Brésil suite à une lombalgie.
« Je ne suis pas un tricheur. J'aurais peut-être pu aller à cette Coupe du monde, faire semblant »
Quelques années plus tard, la légende du Bayern Munich était revenue plus en détail sur cette décision, et n’avait pas mâché ses mots. « Parce que je ne suis pas un tricheur. J'aurais peut-être pu aller à cette Coupe du monde, faire semblant. Mais je ne voulais pas aller au Brésil pour être sur la photo, faire de la figuration. J'ai aussi senti de la méfiance chez certains. Un lien de confiance s'est cassé. Moi, j'ai assumé ma décision. D'autres n'ont pas assumé ce qui avait été décidé. Personne ne devait plus parler sur ma blessure après mon forfait. Certains l'ont fait », confiait ainsi Ribéry.
« Je ne supportais plus une certaine hypocrisie »
« Parce qu'en France, dans mon pays, on trouvait toujours un truc à me reprocher. Bien sûr qu'en dehors du foot j'ai fait des conneries. Tout le monde en fait. Mais j'ai fait aussi beaucoup pour ma sélection au niveau professionnel. Trop de choses se sont accumulées autour de moi. Je ne supportais plus une certaine hypocrisie », conclut Ribéry, retraité des terrains depuis 2023.