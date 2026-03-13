Cette star quitte Deschamps et l’équipe de France : «Je ne suis pas un tricheur...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a véritablement remis les Bleus sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde 2014. Un événement auquel n’avait pas participé une star de l’époque, qui était revenue sur les raisons de sa rupture avec la sélection française et son sélectionneur quelques années plus tard. Explications.

Cet été, Didier Deschamps disputera avec la Coupe du monde 2026, sa dernière compétition avec l’équipe de France. Le légendaire sélectionneur français se retirera après ce quatrième mondial à la tête des Bleus. Au cours de son passage sur le banc de la sélection, Deschamps a parfois fait parler de lui et s’est parfois pris la tête avec certaines stars. Troisième de l’édition 2013 du Ballon d’Or, Franck Ribéry a décidé de prendre sa retraite internationale en 2014, après avoir été contraint de déclarer forfait pour le mondial au Brésil suite à une lombalgie.

Franck Ribéry Ball 🔥 pic.twitter.com/zCxPrxodk8 — My Greatest 11 (@MyGreatest11) April 7, 2023

« Je ne suis pas un tricheur. J'aurais peut-être pu aller à cette Coupe du monde, faire semblant » Quelques années plus tard, la légende du Bayern Munich était revenue plus en détail sur cette décision, et n’avait pas mâché ses mots. « Parce que je ne suis pas un tricheur. J'aurais peut-être pu aller à cette Coupe du monde, faire semblant. Mais je ne voulais pas aller au Brésil pour être sur la photo, faire de la figuration. J'ai aussi senti de la méfiance chez certains. Un lien de confiance s'est cassé. Moi, j'ai assumé ma décision. D'autres n'ont pas assumé ce qui avait été décidé. Personne ne devait plus parler sur ma blessure après mon forfait. Certains l'ont fait », confiait ainsi Ribéry.