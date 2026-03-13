Polémique avec l’OM, des excuses sont présentées publiquement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 1er mars dernier, l’OM remportait l’Olympico face à l’OL au terme d’un match renversant (3-2). Une rencontre marquante, qui avait également générée une petite polémique au niveau du diffuseur Ligue 1+, qui a décidé de présenter publiquement ses excuses dans la presse ce vendredi. Explications.

Le métier de journaliste sportif n’est pas toujours aisé. Régulièrement, plusieurs commentateurs ou éditorialistes sont critiqués pour leur manque d’impartialité dans leurs analyses des matchs. L’Equipe consacre ce vendredi un sujet à ce propos. Responsable de Ligue 1+, Jérôme Cazadieu a ainsi évoqué ce problème, qui avait notamment été pointé du doigt le 1er mars dernier à l’occasion du choc entre l’OM et l’OL. Ce dernier a d’abord évoqué le cas du commentateur Sébastien Dupuis, supporter du TFC.

« Le pluralisme, c’est important » : avec Cheyrou, Diawara et Rami, Ligue 1 + reconnaît un casting « trop Marseillais » contre Lyon

➡️ https://t.co/FTyhWROGUs pic.twitter.com/UuNM5lwYbv — Le Parisien | sport (@leparisiensport) March 13, 2026

Un manque d’impartialité chez Ligue 1+ ? « Cela ne l’a pas empêché d'avoir un commentaire non partisan, confie-t-il. Quand le week-end dernier, Marseille a marqué un super but à Toulouse (1-0), Sébastien n'a pas fait la gueule et l'a fait vivre pleinement. Mais d'une manière générale, lors du recrutement de nos commentateurs, je me suis assuré qu'il n'y ait pas de gros supporters, des gens qui portent le maillot d'une équipe en permanence. » En revanche, le responsable de Ligue 1+ n’a pas manqué de reconnaître un manque d’impartialité sur le plateau de sa chaîne le 1er mars dernier lors de l’Olympico ayant opposé l’OM à l’OL.