Polémique avec l’OM, des excuses sont présentées publiquement !

Le 1er mars dernier, l’OM remportait l’Olympico face à l’OL au terme d’un match renversant (3-2). Une rencontre marquante, qui avait également générée une petite polémique au niveau du diffuseur Ligue 1+, qui a décidé de présenter publiquement ses excuses dans la presse ce vendredi. Explications.
Le métier de journaliste sportif n’est pas toujours aisé. Régulièrement, plusieurs commentateurs ou éditorialistes sont critiqués pour leur manque d’impartialité dans leurs analyses des matchs. L’Equipe consacre ce vendredi un sujet à ce propos. Responsable de Ligue 1+, Jérôme Cazadieu a ainsi évoqué ce problème, qui avait notamment été pointé du doigt le 1er mars dernier à l’occasion du choc entre l’OM et l’OL. Ce dernier a d’abord évoqué le cas du commentateur Sébastien Dupuis, supporter du TFC.
Un manque d’impartialité chez Ligue 1+ ?
« Cela ne l’a pas empêché d'avoir un commentaire non partisan, confie-t-il. Quand le week-end dernier, Marseille a marqué un super but à Toulouse (1-0), Sébastien n'a pas fait la gueule et l'a fait vivre pleinement. Mais d'une manière générale, lors du recrutement de nos commentateurs, je me suis assuré qu'il n'y ait pas de gros supporters, des gens qui portent le maillot d'une équipe en permanence. » En revanche, le responsable de Ligue 1+ n’a pas manqué de reconnaître un manque d’impartialité sur le plateau de sa chaîne le 1er mars dernier lors de l’Olympico ayant opposé l’OM à l’OL.
« Nous étions un peu trop Marseillais »
Sur le plateau étaient alors présents : Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Adil Rami, qui ont tous porté les couleurs phocéennes au cours de leurs carrières. « C’est juste, même si nous n’étions pas partisans, nous étions un peu trop Marseillais. C’est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c’est important. D’une manière générale, lors du recrutement de nos commentateurs, je me suis assuré qu’il n’y ait pas de gros supporters, des gens qui portent le maillot d’une équipe en permanence », a ainsi concédé Jérôme Cazadieu.