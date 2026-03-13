OM : «J’ai hâte», ce joueur impatient de débarquer à Marseille après son transfert

Après avoir enchaîné deux victoires consécutives en championnat, face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), l’OM a pour objectif d’en décrocher une troisième ce vendredi à l’occasion de la réception d’Auxerre. Une rencontre très attendue par un joueur de l’AJA, qui n’a pas encore eu l’occasion de jouer au Vélodrome depuis son arrivée.
Ce vendredi soir, la 26e journée de Ligue 1 débutera par la rencontre opposant l’OM et Auxerre. Forts de leurs deux victoires consécutives, contre l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), les Olympiens ont l’opportunité de mettre la pression sur leurs poursuivants en cas de victoire, notamment sur Lyon, opposé au Havre dimanche, tandis que l’AS Monaco recevra Brest samedi et que cette journée se conclura par le match entre le Stade Rennais et le LOSC.
Aguerd et Balerdi absents à l’OM, Auxerre sans Sinayoko
Une rencontre pour laquelle l’OM ne pourra pas compter sur Nayef Aguerd, opéré d’une pubalgie, ainsi que sur Leonardo Balerdi, gêné musculairement et absent du groupe d’Habib Beye. Du côté d’Auxerre, le grand absent est Lassine Sinayoko. Suspendu, l’attaquant âgé de 26 ans, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison, ne sera pas présent sur la pelouse du Vélodrome, contrairement à Fredrik Oppegard, pour qui ce sera la grande première dans le stade de l’OM.
« J’ai entendu beaucoup de choses positives sur les supporters, la capacité du stade »
« Le groupe est dans un bon état d’esprit, comme avant chaque match. Ça va être un match difficile, mais on va tout donner. On est prêts pour ça », a déclaré le latéral gauche âgé de 23 ans jeudi en conférence de presse. Arrivé à Auxerre en janvier 2025 en provenance du PSV Eindhoven, Fredrik Oppegard n’a encore jamais eu l’opportunité de jouer au Vélodrome pour le moment depuis son transfert et attend avec impatience ce moment : « Je n’ai jamais joué au Vélodrome avant. J’ai entendu beaucoup de choses positives sur les supporters, la capacité du stade, etc. J’ai hâte de jouer là-bas. »