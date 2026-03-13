OM : «J’ai hâte», ce joueur impatient de débarquer à Marseille après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné deux victoires consécutives en championnat, face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), l’OM a pour objectif d’en décrocher une troisième ce vendredi à l’occasion de la réception d’Auxerre. Une rencontre très attendue par un joueur de l’AJA, qui n’a pas encore eu l’occasion de jouer au Vélodrome depuis son arrivée.

Ce vendredi soir, la 26e journée de Ligue 1 débutera par la rencontre opposant l’OM et Auxerre. Forts de leurs deux victoires consécutives, contre l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), les Olympiens ont l’opportunité de mettre la pression sur leurs poursuivants en cas de victoire, notamment sur Lyon, opposé au Havre dimanche, tandis que l’AS Monaco recevra Brest samedi et que cette journée se conclura par le match entre le Stade Rennais et le LOSC.

🗒️ 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMAJA



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception d’Auxerre ce soir à l’@orangevelodrome !🔥 pic.twitter.com/jaYsIMhN9t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2026

Aguerd et Balerdi absents à l’OM, Auxerre sans Sinayoko Une rencontre pour laquelle l’OM ne pourra pas compter sur Nayef Aguerd, opéré d’une pubalgie, ainsi que sur Leonardo Balerdi, gêné musculairement et absent du groupe d’Habib Beye. Du côté d’Auxerre, le grand absent est Lassine Sinayoko. Suspendu, l’attaquant âgé de 26 ans, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison, ne sera pas présent sur la pelouse du Vélodrome, contrairement à Fredrik Oppegard, pour qui ce sera la grande première dans le stade de l’OM.