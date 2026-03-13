Le retour d’un joueur de l’OM espéré au PSG, «on sera là pour t’attendre»

Avec neuf matchs à disputer d’ici à la fin de la saison, l’OM a annoncé une mauvaise nouvelle dernièrement, l’absence de l’un de ses joueurs pour plusieurs semaines. Coéquipier du principal intéressé en sélection, un joueur du PSG lui a envoyé un message en lui souhaitant de revenir sur les terrains le plus vite possible.
Après ses victoires face à l’OL (3-2) et à Toulouse (0-1), l’OM reçoit Auxerre ce vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle Nayef Aguerd ne participera pas. L’international marocain traîne une pubalgie depuis plusieurs mois, qu’il s’est enfin décidé à faire opérer et ne sera pas de retour avant plusieurs semaines.
« L’opération est donc devenue inévitable »
« Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable », a expliqué Nayef Aguerd dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
Le beau message d’Hakimi à Aguerd
« Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir », a ajouté le défenseur de l’OM, qui a reçu le soutien de son compatriote Achraf Hakimi. Dans une story publiée sur Instagram, la star du PSG a envoyé un message à Nayef Aguerd : « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme ! Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir. »