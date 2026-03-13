Le retour d’un joueur de l’OM espéré au PSG, «on sera là pour t’attendre»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec neuf matchs à disputer d’ici à la fin de la saison, l’OM a annoncé une mauvaise nouvelle dernièrement, l’absence de l’un de ses joueurs pour plusieurs semaines. Coéquipier du principal intéressé en sélection, un joueur du PSG lui a envoyé un message en lui souhaitant de revenir sur les terrains le plus vite possible.

Après ses victoires face à l’OL (3-2) et à Toulouse (0-1), l’OM reçoit Auxerre ce vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle Nayef Aguerd ne participera pas. L’international marocain traîne une pubalgie depuis plusieurs mois, qu’il s’est enfin décidé à faire opérer et ne sera pas de retour avant plusieurs semaines.

Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne… pic.twitter.com/s3O71rPKcm — Nayef Aguerd (@AguerdNayef) March 12, 2026

« L’opération est donc devenue inévitable » « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable », a expliqué Nayef Aguerd dans un message publié sur ses réseaux sociaux.