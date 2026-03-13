Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence

Arrivé seulement l'été dernier, il a traversé une période si douloureuse à l'Olympique de Marseille qu'il n'avait pas d'autre choix que de subitement s'arrêter. Ces dernières heures, il a pris la parole par le biais de ses réseaux sociaux afin de s'adresser à ses fans et aux inconditionnels supporters de l'OM.
Il existe des moments où la seule volonté ne suffit plus à permettre d'avancer. Ce joueur de l'OM qui ne compte que quelques mois d'ancienneté au sein du vestiaire phocéen le sait pertinemment puisque c'est son quotidien depuis quelque temps désormais. Il a dit stop et s'est adressé aux suiveurs de l'OM en leur écrivant un long message sur son compte Instagram.
«Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, les douleurs étaient devenues permanentes»
Souffrant d'une pubalgie depuis l'automne dernier, Nayef Aguerd s'est fait opérer ces dernières heures afin de retrouver son meilleur niveau à l'avenir et de pouvoir fièrement défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille. « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Je tiens à remercier le docteur Gilles Reboul qui m’a opéré, ainsi que le docteur Christophe Baudot de la sélection pour son suivi attentif. Un grand merci également au staff médical de l’Olympique de Marseille pour leur accompagnement depuis le début jusqu’à la fin ».
«Cette décision devait être prise depuis un moment»
Une intervention chirurgicale que Nayef Aguerd n'a cessé de repousser, ne souhaitant pas laisser tomber son équipe. Néanmoins, dos au mur, le défenseur de l'OM a fait le choix inéluctable de passer sur la table d'opération. « Cette décision devait être prise depuis un moment déjà, mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions possibles avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir ». Avec un prompt rétablissement, Aguerd serait susceptible d'être d'une aide précieuse à l'avenir pour Habib Beye.