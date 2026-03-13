Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé seulement l'été dernier, il a traversé une période si douloureuse à l'Olympique de Marseille qu'il n'avait pas d'autre choix que de subitement s'arrêter. Ces dernières heures, il a pris la parole par le biais de ses réseaux sociaux afin de s'adresser à ses fans et aux inconditionnels supporters de l'OM.

Il existe des moments où la seule volonté ne suffit plus à permettre d'avancer. Ce joueur de l'OM qui ne compte que quelques mois d'ancienneté au sein du vestiaire phocéen le sait pertinemment puisque c'est son quotidien depuis quelque temps désormais. Il a dit stop et s'est adressé aux suiveurs de l'OM en leur écrivant un long message sur son compte Instagram.

Nayef Aguerd sur Instagram :



«Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, les douleurs étaient devenues permanentes» Souffrant d'une pubalgie depuis l'automne dernier, Nayef Aguerd s'est fait opérer ces dernières heures afin de retrouver son meilleur niveau à l'avenir et de pouvoir fièrement défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille. « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Je tiens à remercier le docteur Gilles Reboul qui m’a opéré, ainsi que le docteur Christophe Baudot de la sélection pour son suivi attentif. Un grand merci également au staff médical de l’Olympique de Marseille pour leur accompagnement depuis le début jusqu’à la fin ».