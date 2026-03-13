«Le point de non-retour est atteint» au PSG : Faut-il vraiment s’en débarrasser ?

Le mercato estival est encore lointain, mais voilà qu’il en est déjà question. Du côté du PSG, on devrait bien évidemment profiter de cette fenêtre de recrutement pour apporter du sang neuf dans l’effectif de Luis Enrique, mais aussi faire partir certains joueurs. Et voilà qu’un départ au PSG serait en train de se confirmer en raison d’un désaccord.
Il y a un peu plus d’un an maintenant, le PSG annonçait plusieurs prolongations d’un coup avec notamment les signatures d’Achraf Hakimi, Vitinha ou encore de Luis Enrique. Voilà que du côté du club de la capitale, on pourrait prochainement en faire de même. En effet, Paris aurait déjà trouvé plusieurs accords avec certains de ses joueurs et les officialisations pourraient alors tomber en même temps au PSG. Senny Mayulu fera-t-il partie de celles-ci ? Pas sûr puisque l’avenir du Parisien pourrait visiblement s’écrire loin du Parc des Princes.
« Le club n'apprécie pas qu'il ait refusé trois propositions »
Issu du centre de formation du PSG, Senny Mayulu est un titi du club de la capitale. Luis Enrique lui a accordé une grande confiance, mais voilà qu'un départ de Paris pourrait bien se profiler. Pourtant, le PSG voulait prolonger Mayulu, mais encore faut-il trouver un accord. Et jusqu'à présent, le Parisien aurait refusé... 3 offres. C’est ainsi que pour Le Parisien, Dominique Séverac a expliqué : « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C'est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n'apprécie pas qu'il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint ».
Un avenir loin du PSG ?
Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Senny Mayulu pourrait donc finalement ne pas faire long feu au sein du club de la capitale et faire ses valises à l’occasion du prochain mercato estival. Paris pourrait donc ne pas hésiter et trancher dans le vif avec son joueur. Est-ce alors la décision à prendre ? Le PSG doit-il être aussi ferme ? Ne faudrait-il pas mieux faire une dernière offre ou bien tout faire pour conserver Mayulu et lui offrir un contrat lui qui convient ?
Alors, que doit faire le PSG avec Senny Mayulu ?