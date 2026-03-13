Donald Trump - Coupe du Monde 2026 : Sa nouvelle annonce choc sur l’Iran !

Depuis le 28 février dernier, la guerre entre les États-Unis, Israël, et l’Iran fait rage. Forcément, à quelques mois de la tenue de la Coupe du Monde 2026 aux USA, au Canada, et au Mexique, commence à faire débat. Alors que l’équipe iranienne a récemment annoncé qu’elle ne pourrait pas participer à la compétition en raison du conflit, le président américain Donald Trump a fait une nouvelle annonce à ce sujet.
Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël lançaient l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, tuant rapidement le guide suprême iranien Ali Khamenei. Depuis, l’Iran a riposté contre certains États voisins. La situation se tend chaque jour un peu plus, et ne laisse présager rien de bon à quelques mois seulement de l’organisation de la Coupe du Monde 2026 aux USA, mais aussi au Canada et au Mexique.
L’Iran ne devrait pas participer à la Coupe du Monde
Une compétition à laquelle ne devrait pas participer la sélection iranienne. « Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde. En raison des actions malveillantes qu’ils ont menées contre l’Iran, ils nous ont imposé deux guerres en l’espace de huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers des nôtres. Par conséquent, il nous est absolument impossible d’y participer », a récemment déclaré le ministre des sports iranien Ahmad Donyamali.
Le message lourd de sens de Donald Trump
« Ces événements ne resteront pas sans réponse (...). Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager avec espoir la Coupe du monde », avait également déclaré Mehdi Taj, patron de la fédération iranienne de football. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump lui, a délivré un nouveau message quant à une participation de l’Iran : « L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée, pour leur propre vie et sécurité », a ainsi écrit le président des États-Unis.