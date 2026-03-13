Donald Trump - Coupe du Monde 2026 : Sa nouvelle annonce choc sur l’Iran !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le 28 février dernier, la guerre entre les États-Unis, Israël, et l’Iran fait rage. Forcément, à quelques mois de la tenue de la Coupe du Monde 2026 aux USA, au Canada, et au Mexique, commence à faire débat. Alors que l’équipe iranienne a récemment annoncé qu’elle ne pourrait pas participer à la compétition en raison du conflit, le président américain Donald Trump a fait une nouvelle annonce à ce sujet.

Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël lançaient l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, tuant rapidement le guide suprême iranien Ali Khamenei. Depuis, l’Iran a riposté contre certains États voisins. La situation se tend chaque jour un peu plus, et ne laisse présager rien de bon à quelques mois seulement de l’organisation de la Coupe du Monde 2026 aux USA, mais aussi au Canada et au Mexique.

🚨📲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Donald Trump on Truth Social, recommending that Iran should not attend the World Cup. pic.twitter.com/VEDwDz9U1Z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

L’Iran ne devrait pas participer à la Coupe du Monde Une compétition à laquelle ne devrait pas participer la sélection iranienne. « Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde. En raison des actions malveillantes qu’ils ont menées contre l’Iran, ils nous ont imposé deux guerres en l’espace de huit ou neuf mois et ont tué et martyrisé des milliers des nôtres. Par conséquent, il nous est absolument impossible d’y participer », a récemment déclaré le ministre des sports iranien Ahmad Donyamali.