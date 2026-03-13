Daniel Riolo, nouveau clash en direct sur RMC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent dans l’After Foot jeudi soir pour analyser notamment les soirées des clubs français en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, Daniel Riolo s’est agacé de l’attitude de certains joueurs. Ce qui a provoqué un clash en direct avec son partenaire du soir dans l’émission de RMC, Walid Acherchour.

En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, l’OL a réussi à ramener un match nul (1-1) dans les derniers instants de la rencontre. Une égalisation intervenue à la suite d’une frappe d’Endrick, bien aidé par une faute de main d’Andrei Radu, après avoir beaucoup raté au cours de la rencontre. Ce qui a de nouveau agacé Daniel Riolo, qui s’était déjà plaint de l’attitude du joueur prêté par le Real Madrid dernièrement. L’éditorialiste de RMC est exaspéré par son individualisme et n’a également pas apprécié ses célébrations après son but un peu chanceux, et le débat a peu à peu dévié vers d’autres internationaux brésiliens, Vinicius Jr et Neymar.

Gros débat entre @walidacherchour et @DanielRiolo concernant le match d'Endrick :

Daniel - "Il me fatigue. A vouloir tout faire tout seul, il aurait aussi pu plomber le match ce soir."

Walid - "C'est lui, avec cette personnalité là qui permet à l'OL de faire 1-1." pic.twitter.com/2QGyV0MWza — After Foot RMC (@AfterRMC) March 12, 2026

« Neymar, il n’y pas la moitié des gens qui l’adulent qui savent qu’il a voté pour Bolsonaro » « Vinicius, moi je ne connais pas l’humain, je ne sais pas par quoi il est passé. Il y a pleins de choses dans Vinicius ou dans Neymar, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ce sont des mecs qui ont vécu… », a déclaré Walid Acherchour, lui aussi présent dans l’After Foot sur RMC jeudi soir. « Mais ils ont vécu quoi ? Ils sont ensevelis sous les millions depuis qu’ils ont 14 ans », lui a répondu Daniel Riolo, avant que son partenaire du soir ne lui demande. « Tu crois que c’est facile à vivre ça ? » « Tu veux que j’ai de la peine pour eux ? Mais Neymar, il n’y pas la moitié des gens qui l’adulent qui savent qu’il a voté pour Bolsonaro. Mais Walid, et après vous êtes les mêmes qui donnent des leçons sans arrêt sur les faits de société, sur le racisme. Vous n’êtes pas au courant de ce qu’ont fait ces mecs là. Ce sont des mecs qui n’ont pas de cervelles », a enchaîné Daniel Riolo.