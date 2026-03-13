Daniel Riolo, nouveau clash en direct sur RMC !

Présent dans l’After Foot jeudi soir pour analyser notamment les soirées des clubs français en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, Daniel Riolo s’est agacé de l’attitude de certains joueurs. Ce qui a provoqué un clash en direct avec son partenaire du soir dans l’émission de RMC, Walid Acherchour.
En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, l’OL a réussi à ramener un match nul (1-1) dans les derniers instants de la rencontre. Une égalisation intervenue à la suite d’une frappe d’Endrick, bien aidé par une faute de main d’Andrei Radu, après avoir beaucoup raté au cours de la rencontre. Ce qui a de nouveau agacé Daniel Riolo, qui s’était déjà plaint de l’attitude du joueur prêté par le Real Madrid dernièrement. L’éditorialiste de RMC est exaspéré par son individualisme et n’a également pas apprécié ses célébrations après son but un peu chanceux, et le débat a peu à peu dévié vers d’autres internationaux brésiliens, Vinicius Jr et Neymar.
« Neymar, il n’y pas la moitié des gens qui l’adulent qui savent qu’il a voté pour Bolsonaro »
« Vinicius, moi je ne connais pas l’humain, je ne sais pas par quoi il est passé. Il y a pleins de choses dans Vinicius ou dans Neymar, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ce sont des mecs qui ont vécu… », a déclaré Walid Acherchour, lui aussi présent dans l’After Foot sur RMC jeudi soir. « Mais ils ont vécu quoi ? Ils sont ensevelis sous les millions depuis qu’ils ont 14 ans », lui a répondu Daniel Riolo, avant que son partenaire du soir ne lui demande. « Tu crois que c’est facile à vivre ça ? » « Tu veux que j’ai de la peine pour eux ? Mais Neymar, il n’y pas la moitié des gens qui l’adulent qui savent qu’il a voté pour Bolsonaro. Mais Walid, et après vous êtes les mêmes qui donnent des leçons sans arrêt sur les faits de société, sur le racisme. Vous n’êtes pas au courant de ce qu’ont fait ces mecs là. Ce sont des mecs qui n’ont pas de cervelles », a enchaîné Daniel Riolo.
« Ce sont des mecs qui n’ont pas de cervelles »
« La construction du personnage de Neymar, il est passé par des choses irréelles dans sa vie… », a tenté de lui répondre Walid Acherchour, avant que l’éditorialiste de RMC ne poursuive. « Donc on va tous raconter notre vie et puis dans ces cas-là, on ne dit plus rien. En politique c’est pareil. J’ai parlé des célébrations ? Ça fait partie du foot ça. C’est comme les joueurs qui se la racontent avec les coupes de cheveux. Si ça ne t’intéresse pas alors tu ne n’intéresse pas à une grande partie très importante du football. Il te manque une grande partie de l'analyse du foot Walid… C’est comme ça que tu sais comment fonctionnent les joueurs. » Enfin, Daniel Riolo a conclu : « Walid, parfois tu vis dans un monde, oui je vais te faire la leçon, la plupart de l’explication de ce qui se passe sur le terrain c’est ce qui se fait en dehors. Toi tu continues à croire que le 4-3-3 et le 4-4-2 c’est ce qui fait l’histoire d’un match de foot. Le foot n’est pas devenu ça. Analyses les réseaux, tu vas comprendre la personnalité, comment il se comporte sur le terrain, comment ils vont s’entendre entre eux, ce qu’ils vont faire et ne vont pas faire. »