NBA : Deux légendes débarquent au PSG, un grand projet se prépare

Ce n’est clairement pas un secret, mais depuis quelques mois, le PSG travaille dans l’ombre sur un immense projet. Celui de rejoindre la Ligue Européenne que prévoit de lancer la NBA en 2027. Et si QSI semble bien positionné afin de rejoindre l’aventure, les arrivées récentes de deux légendes à Paris pourraient faciliter l’opération. Explications.

Le PSG va bientôt s’exporter ? Le club parisien, qui dispose d’une section omnisport très importante avec le judo ou encore le handball, pourrait prochainement disposer d’une franchise de basket. En effet, cela fait déjà plusieurs mois que certains médias ont révélé la volonté parisienne de s’incorporer au projet NBA Europe, qui pourrait voir le jour en 2027. La grande ligue américaine souhaite s’étendre en Europe, et verrait d’un bon œil l’arrivée du PSG.

Yann Ohnona :



« Il ne peut pas y avoir de NBA Europe sans PSG. La NBA veut le PSG.



Le PSG a aujourd’hui 2 choix :



🔹 racheter le Paris Basketball. Le nom Adidas Arena pourrait poser problème ainsi que le prix de rachat.



🔹 racheter Levallois Basketball »



(Via MEGA PSG) January 28, 2026

Le PSG bientôt en NBA ? « L'intérêt est grand et vient de beaucoup d'équipes, des clubs de foot existants, et parmi les plus grandes marques du monde, dont certaines sont des clubs de basket. Le PSG fait lui aussi partie de ces marques, avec une audience planétaire, une diaspora. Nous sommes intéressés par ce type de marques et il y a beaucoup de discussions. Nous suivons de près tout ce qu'ils ont fait. Ils participent à créer une culture à Paris, qui est un lieu propice à cela. Alors travailler avec le PSG, des marques comme Jordan Brand, aide à poursuivre ce processus. Kevin Durant est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et un investisseur avisé, qu'ils ont de la chance d'avoir avec eux », déclarait il y a plusieurs mois George Aivazoglou, président de la NBA Europe.