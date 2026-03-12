Lewis Hamilton : Les nouvelles révélations dans la presse sur son couple avec Kim Kardashian

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde F1 semble en effet avoir retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Kim Kardashian. De nouvelles révélations sont d’ailleurs tombées dans la presse au sujet du couple entre le Britannique et la superstar américaine.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton agite depuis quelques semaines maintenant. Depuis sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015, le septuple champion du monde de F1 était plutôt discret concernant sa vie amoureuse. Mais ces dernières semaines, le Britannique a affolé la toile. Le pilote de Ferrari semble en effet avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Après quelques jours de rumeurs, les deux stars ont officialisé leur relation lors d’une apparition remarquée au SuperBowl.

Lewis Hamilton : Sa confidence en privé sur son couple avec Kim Kardashian ! https://t.co/dXfYXKFEdM — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

Lewis Hamilton vit le grand amour avec Kim Kardashian ? Depuis, Lewis Hamilton et Kim Kardashian font parler d’eux. Le Britannique et la superstar américaine semblent vivre un parfait amour. Après des rendez-vous romantiques en Angleterre et à Paris, l’ancien de Mercedes et la reine de télé-réalité ont profité d’un séjour entre l’Utah et l’Arizona aux Etats-Unis avant le Grand Prix d’Australie. De nouvelles révélations viennent d’ailleurs de tomber au sujet du couple.