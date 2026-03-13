Antoine Dupont «rageux» : Il ne l’a jamais vu comme ça avec le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après l’humiliation en Écosse (40-50), Antoine Dupont aura à cœur de se rattraper ce samedi face à l’Angleterre. Une rencontre que le XV de France doit remporter pour espérer triompher dans ce Tournoi des Six Nations. Au micro de RMC, ce célèbre consultant est revenu sur la récente déconvenue vécue par le capitaine.

À l’image du XV de France, Antoine Dupont a été méconnaissable le week-end dernier lors de la défaite contre l’Écosse (40-50). Le capitaine tricolore a commis plusieurs erreurs fatales qui ont mené à des essais adverses, une performance qui ne l’a pas laissé insensible durant la semaine. « Antoine est touché, le groupe entier est touché, a reconnu cette semaine William Servat, co-entraineur des avants. Il a fait partie d'un bateau qui a chaviré mais qui a repris le manche ».

XV de France : Le message adressé à Antoine Dupont sur RMC en plein malaise https://t.co/P7g0aSZGYD — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Antoine n’a jamais fait une prestation comme ça » Quelques jours après la claque reçue à Édimbourg, Denis Charvet était encore surpris par la performance du capitaine des Bleus. « Antoine Dupont était rageux car il a loupé son match. Antoine n’a jamais fait une prestation comme ça. Avant le match contre l’Ecosse, on disait que Dupont avait au moins 16/20 sur chaque match. Mais ça arrive et c’est un accident cette fois-ci. A la fin de sa carrière, il aura eu un ou deux accidents. Mais là où je suis étonné, c’est que je pensais qu’il n’allait avoir aucun accident. Car contre l’Ecosse, c’était un fantôme. Le jeu au pied, c’était exceptionnel en début de Tournoi et là tout s’est délité », a confié le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.