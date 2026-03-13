Antoine Dupont «rageux» : Il ne l’a jamais vu comme ça avec le XV de France

Une semaine après l’humiliation en Écosse (40-50), Antoine Dupont aura à cœur de se rattraper ce samedi face à l’Angleterre. Une rencontre que le XV de France doit remporter pour espérer triompher dans ce Tournoi des Six Nations. Au micro de RMC, ce célèbre consultant est revenu sur la récente déconvenue vécue par le capitaine.
À l’image du XV de France, Antoine Dupont a été méconnaissable le week-end dernier lors de la défaite contre l’Écosse (40-50). Le capitaine tricolore a commis plusieurs erreurs fatales qui ont mené à des essais adverses, une performance qui ne l’a pas laissé insensible durant la semaine. « Antoine est touché, le groupe entier est touché, a reconnu cette semaine William Servat, co-entraineur des avants. Il a fait partie d'un bateau qui a chaviré mais qui a repris le manche ».
« Antoine n’a jamais fait une prestation comme ça »
Quelques jours après la claque reçue à Édimbourg, Denis Charvet était encore surpris par la performance du capitaine des Bleus. « Antoine Dupont était rageux car il a loupé son match. Antoine n’a jamais fait une prestation comme ça. Avant le match contre l’Ecosse, on disait que Dupont avait au moins 16/20 sur chaque match. Mais ça arrive et c’est un accident cette fois-ci. A la fin de sa carrière, il aura eu un ou deux accidents. Mais là où je suis étonné, c’est que je pensais qu’il n’allait avoir aucun accident. Car contre l’Ecosse, c’était un fantôme. Le jeu au pied, c’était exceptionnel en début de Tournoi et là tout s’est délité », a confié le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.
« Je suis persuadé qu’il n’était pas dans son assiette »
« Je pense qu’il était fatigué, il était malade en début de semaine. Et même s’il dit non, je suis persuadé qu’il n’était pas dans son assiette. Il y a une raison de son non-match », a conclu Denis Charvet. On avait en effet appris après la rencontre qu’Antoine Dupont avait été malade les jours précédents le match en Écosse, de quoi lui faire rater un entraînement. « Je n'ai pas eu de souci physique sur le match, s’était-il toutefois défendu. C’est vrai que j'ai fait des erreurs qui nous coûtent cher évidemment, ça reste des faits de jeu mais c'est sûr que la performance n'est pas là. Ça ne fera pas avancer le débat de discuter des performances individuelles ».