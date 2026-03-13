XV de France : Le message adressé à Antoine Dupont sur RMC en plein malaise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite en Ecosse, le XV de France va affronter l’Angleterre ce samedi pour tenter de sceller sa victoire dans le Tournoi des VI Nations. Une rencontre lors de laquelle les yeux seront braqués vers Antoine Dupont après son dernier match décevant. A quoi faut-il alors s’attendre avec le demi de mêlée des Bleus ? Sur RMC, on lui a adressé un message à ce propos.

Samedi dernier, en Ecosse, le XV de France est complètement passé à côté de sa rencontre, disant ainsi adieu au Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Les joueurs de Fabien Galthié ont déçu et Antoine Dupont encore plus. Alors que le demi de mêlée a toujours fait forte impression, il a pour beaucoup livré peut-être la pire performance de son histoire avec le XV de France. Un malaise qui a forcément fait énormément parler et la réponse de Dupont face à l’Angleterre sera très attendue.

Antoine Dupont - Le malaise confirmé ? «Il assume» https://t.co/PGK3uAvuel — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« Il nous doit rien » Au micro de RMC ce jeudi, Vincent Moscato a tenu à interpeller Antoine Dupont pour cette rencontre face à l’Angleterre. C’est ainsi qu’il a dit à propos du demi de mêlée du XV de France : « Antoine Dupont nous doit-il une revanche ? Il nous doit rien. Il se doit à lui même de remettre cette équipe sur les rails. Et puis voilà, c’est tout. On a tellement été gâté, il a hissé le rugby à un autre niveau, ce poste là à un autre niveau. C’est le meilleur du monde, automatiquement il y a un éclairage sur l’équipe de France grâce à lui. Il nous doit rien du tout. Qu’il se mette au frais et qu’il reste encore 5-6 ans à ce niveau. Samedi, il va être très bon ».