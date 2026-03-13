XV de France : Le message adressé à Antoine Dupont sur RMC en plein malaise

Après la défaite en Ecosse, le XV de France va affronter l’Angleterre ce samedi pour tenter de sceller sa victoire dans le Tournoi des VI Nations. Une rencontre lors de laquelle les yeux seront braqués vers Antoine Dupont après son dernier match décevant. A quoi faut-il alors s’attendre avec le demi de mêlée des Bleus ? Sur RMC, on lui a adressé un message à ce propos.
Samedi dernier, en Ecosse, le XV de France est complètement passé à côté de sa rencontre, disant ainsi adieu au Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Les joueurs de Fabien Galthié ont déçu et Antoine Dupont encore plus. Alors que le demi de mêlée a toujours fait forte impression, il a pour beaucoup livré peut-être la pire performance de son histoire avec le XV de France. Un malaise qui a forcément fait énormément parler et la réponse de Dupont face à l’Angleterre sera très attendue.
« Il nous doit rien »
Au micro de RMC ce jeudi, Vincent Moscato a tenu à interpeller Antoine Dupont pour cette rencontre face à l’Angleterre. C’est ainsi qu’il a dit à propos du demi de mêlée du XV de France : « Antoine Dupont nous doit-il une revanche ? Il nous doit rien. Il se doit à lui même de remettre cette équipe sur les rails. Et puis voilà, c’est tout. On a tellement été gâté, il a hissé le rugby à un autre niveau, ce poste là à un autre niveau. C’est le meilleur du monde, automatiquement il y a un éclairage sur l’équipe de France grâce à lui. Il nous doit rien du tout. Qu’il se mette au frais et qu’il reste encore 5-6 ans à ce niveau. Samedi, il va être très bon ».
« Antoine est un être humain »
A l’approche du Crunch face à l’Angleterre, le cas Antoine Dupont est donc au coeur de toutes les discussions. Il en a d’ailleurs été question ce jeudi lors de la conférence de presse de Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France a alors confié concernant son demi de mêlée : « On est des êtres humains. Parfois, il est très bon, parfois, il est moins en réussite. Antoine est un être humain, même si c'est un joueur exceptionnel, il peut avoir des passages plus compliqués. Il n'y a rien de grave. Cela fait partie de notre expérience, de note vécu, de notre chemin qui doit nous amener vers samedi ».